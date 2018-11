SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, afirmó esta noche que el presidente Mauricio Macri "hace kirchnerismo blanco y ha duplicado el gasto social", al tiempo que remarcó que con sus medidas "le pegó de lleno a la clase media".

Además, Pichetto aseguró que para las elecciones presidenciales de 2019 los votantes encontrarán un candidato que no represente "ni el fracaso económico de Axel Kicillof ni la política económica de Mauricio Macri".

"He votado todo tipo de presupuestos, expansivos, populistas, de ajuste"

"En los últimos tres años el gobierno le pegó de lleno y pleno al electorado que lo ha votado y le sigue dando en el esquema de ajuste tarifario, no hubo política gradualista, dolarización y ahora le pega de vuelta con el nuevo impuesto de Bienes Personales, donde nosotros entendemos que es un impuesto necesario, pero vamos a separar a las personas que tienen una vivienda, porque si separaron al campo en la cámara de diputados, ahora nosotros vamos a sacar a los que tienen vivienda única", advirtió.

En declaraciones a la señal de cable A24, el senador justicialista consideró que el Presupuesto 2019es "de emergencia", y señaló que "el país ha tenido dos corridas sistemáticas en donde se han dilapidado miles de millones de dólares por mala práxis".

El senador se refirió a los incidentes registrados en las afueras del Congreso durante el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto 2019, que finalmente fue aprobado, y sostuvo: "Fueron muy graves, en realidad yo nunca viví dentro de la Cámara de Diputados acciones violentas o intento de agresiones".

"He votado todo tipo de presupuestos, expansivos, populistas, de ajuste, he estado casi 25 años en ambas cámaras y me parece que el escenario actual es algo realmente peligroso. En primer lugar la violencia de afuera es un hecho que se repite, hay sujetos violentos y si ganan los violentos estamos liquidados como país, estamos perdidos. Y adentro me parece que hay procesos muy complicados de gente incluso con un nivel de experiencia, o sea, hombres que han sido ministros agrediéndose como si fuera la Argentina barra brava", agregó.