Agustín Rossi dejó expuesta a Elisa Carrió frente a todos sus colegas legisladores, al mostrar qué decía la diputada nacional durante la crisis de 2001.

Ya llegado el cierre de los discursos, alrededor de las 4:30 de la mañana, el jefe de bloque de Unidad Ciudadana comenzó citando al ex ministro de Economía Domingo Cavallo quién decía que el camino para sortear la crisis era llegar al déficit cero.

Sin embargo, Rossi conseguiría los aplausos del recinto cuando citó a la ahora defensora del ajuste, hace 17 años atrás: " 'En qué país del mundo salió de una depresión económica con políticas de déficit cero que no es tal, sino que es déficit cero para los acreedores sociales de la Argentina, para los jubilados, para los empleos públicos. Pero es endeudamiento en LETES para los sectores de capital que tienen los bonos. No mientan, no es así, déficit cero es vivir con lo nuestro. Mientras seguimos pagando la deuda con todos los intereses', esto decía la oposición. Adivinen quién era. Efectivamente, la diputada Elisa Carrió, que no está".