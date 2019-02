Presidente de la DAIA: "No sé si hay delito en el Memorándum"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, se refirió a la renuncia del presidente de la AMIA: ”Creo que es acertado el paso al costado de Zbar a la AMIA”, al tiempo que señaló: ”No le adjudico mala fe a la carta de la AMIA, no creo que haya acuerdos políticos detrás de eso”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Knoblovits afirmó que ”El error de Zbar no fue la carta, que no nos gustó, sino que se difundiera. Si quisieron presionarnos no lo lograron”, y agregó: ”No sé si hay delito en el memorándum, por eso seguimos pidiendo que se investigue”.

Embed

Por otro lado, reveló: ”El día que falleció Nisman preferí apuntar que era un suicidio, pero después me di cuenta que no”.

”No sé por qué no se citó a Ronald Noble todavía, estaríamos de acuerdo con su declaración en la causa”, concluyó sobre la causa que investiga el Memorándum con Irán.