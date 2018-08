Preparan una nueva y gigantesca ola de detenciones para la próxima semana

La Justicia definirá este martes si el ex vicepresidente Amado Boudou es detenido por el caso Ciccone Calcográfica, pero también se resolverá si empresarios y funcionarios son condenados por la tragedia ferroviaria de Once y, además, habrá novedades sobre la confirmación de las penas sobre el ex presidente Carlos Menem y el arrepentido Leonardo Fariña.

El martes, tras las últimas palabras a Boudou y demás acusado por el juicio de la compra de Ciccone Calcográfica -que se prevé serán a la mañana-, alrededor de las 15:00 el Tribunal definirá las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.

Luego de allanado el camino por la recusación que Boudou había hecho de Pablo Bertuzzi, presidente del Tribunal Oral Federal 4, el martes se escucharán las últimas palabras de él y del resto de los acusados y sólo resta saber si el ex vicepresidente queda en ese momento detenido.

Según indicaron fuentes judiciales, Boudou será condenado pero resta determinar si se lo detiene ese mismo martes en la sala de juicio de Comodoro Py, ante la presunción de fuga, o bien se le aplica alguna medida alternativa como la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse en Tribunales de manera periódica o el control por tobillera electrónica.

La condena ya está decidida por parte de los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Guillermo Costabel, pero los tres mantendrán este lunes una reunión clave para definir las penas y sobre todo el pedido de detención sobre Boudou: las fuentes judiciales consultadas no descartaron que suceda junto al veredicto condenatorio.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron una pena de pena de cinco años y medio para Boudou y la UIF de seis años, acusándolo de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal evalúa el contenido de la sentencia que se dará a conocer días después de la lectura del veredicto, pues tendrá mucho cuidado en no descartar la participación de otros ex funcionarios, como el caso del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y otros empresarios que aún investiga en primera instancia el juez federal Ariel Lijo.

Próximamente, también la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal definirá planteos que podrían tener como consecuencia directa la detención inmediata de empresarios y funcionarios condenados por la tragedia ferroviaria de Once.

En mayo el Tribunal ratificó las condenas fijando la de ocho años para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; cinco y medio para su sucesor Juan Pablo Schiavi; siete para el empresario Claudio Cirigliano y tres años y tres meses para el maquinista Marcos Córdoba.

Pero ese Tribunal, con otra integración, también definirá la condena del ex presidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, cuyo juicio finalizó en 2011, pero luego de idas y vueltas entre la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema quedó en una pena de siete años.

El fallo que se aguarda para fines de agosto será clave, pues si se confirma la pena se podría ordenar su desafuero a la Cámara de Senadores de la cual Menem es integrante, con la posibilidad de ir a prisión.

También antes de que termine agosto la Sala III definirá si confirma la condena que recibió Leonardo Fariña de cuatro años de prisión por el delito de evasión, a raíz de un campo en Mendoza que compró y luego vendió.

Se trata de un campo por el que había pagado 5 millones de dólares y luego vendió a 1,8 millones: si Casación confirma su condena y luego rechaza sus apelaciones para ir a la Corte, el ex marido de la modelo Karina Jelinek volverá a la cárcel.