Preocupante: el gobierno se apropió parte del archivo histórico de las Madres

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció una persecución policial ante la organización ya que, según señalan, el gobierno de Cambiemos siguió, frenó y secuestró una de las camionetas que utilizan las Madres para movilizarse y en donde, además, estaba parte del archivo histórico de las madres.

Según la cuenta oficial "este atropello es responsabilidad del Juzgado Comercial N° 13, a cargo del Dr Javier Perillo, quien conociendo que existía documentación ajena a la quiebra y sin valor económico ni comercial, decidió avanzar con el secuestro de parte del archivo histórico de las Madres".

La quiebra a la que se refieren es la de Asociación Madres de Plaza de Mayo, que fue dispuesta justamente por el juez comercial Fernando J. Perillo a pedido de un ex trabajador de la fundación, Miguel Ángel Ortiz Benítez. Esto sucedió el año pasado pero desde la organización aseguran que en la camioneta no había documentación relativa a la quiebra y que no la podían secuestrar.

En junio de 2017 Perillo determinó la “insuficiencia de fondos” en el marco de un juicio laboral iniciado por el ex empleado.

En un video Hebe de Bonafini explicó: "Esta mañana nos secuestraron una camioneta con papeles y no nos lo quieren devolver" y pidió que quien pueda se acerque al depósito de policía, donde está la camioneta, para hacer guardia y constatar que no falte documentación.

Embed ‼️La Justicia continúa reteniendo la documentación del archivo histórico de las #Madres pese a que la sindicatura constató e informó al juzgado que no corresponde su secuestro.

Las #Madres convocan a cuidar este archivo que es parte de la memoria colectiva.#ConLasMadresNo pic.twitter.com/gdsJgmYSpm — Prensa Madres (@PrensaMadres) 18 de febrero de 2019

"Pido que nos ayuden los que puedan ir a cuidar durante las horas que falten de la noche la camioneta y los papeles", dijo mientras se mostró visiblemente afligida por la situación: "Es muy triste lo que pasa, hoy hemos tenido un día fatal. Nos han hecho de todo, más no pueden".

Los materiales de archivo secuestrados junto a la camioneta fueron llevados a la Comisaría Vecinal 12-B (ex 39), ubicada en calle Olazabal al 5400.