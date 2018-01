Premios "Memoria, Verdad y Justicia": reconocimiento a los defensores de los Derechos Humanos en Ituzaingó

En la tarde de ayer, el Intendente Alberto Descalzo y la Directora de Promoción de los Derechos y la Memoria Aldana Ríos encabezaron la entrega de premios “Memoria, Verdad y Justicia 2017” con el objetivo de distinguir a diversas personalidades y organismos por su lucha por los Derechos Humanos.

Entre los distinguidos estuvieron: Delia Giovanola (Abuela de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), Elsa Pavón (Abuela de Plaza de Mayo. Presidenta de la Asociación Anahí ), Miriam Medina (Madre de Sebastián Bordón, asesinado por la violencia institucional), Padre Francisco “Paco” Olveira (Curas en Opción por los Pobres), Carlos Pisoni (Hijo de Desaparecidos. Defensor de los Derechos Humanos), Iris Avellaneda (Madre de Floreal Avellaneda, víctima del terrorismo de Estado), A.M.Y.L (Asociacion Memoria y Lucha), H.I.J.O.S (organismo de Derechos Humanos), Familias por la Vida (Padres de víctimas de Cromañon), Nora Chombi (Comunidad de Residentes Bolivianos de Ituzaingó), Angélica Guaráz (madre de Lautaro Juarez, víctima de la inseguridad vial), Fundación María de los Ángeles (ayuda a trabajar contra la trata de personas en todo el país), Guillermo Torti de la Mesa Local Por la No Violencia (a través de la articulación de diversos actores locales se lucha contra la violencia de género), Comité por la Libertad de Milagro Sala (lucha por la libertad de Milagro Sala y de todos los presos políticos de la Argentina ).

Asimismo, se entregaron menciones especiales a los Centros de Desarrollo Social y a las distintas sedes de ENVIÓN por su participación en actividades de concientización y prevención en materia de Derechos Humanos.

En las palabras de bienvenida, el Intendente Alberto Descalzo se dirigió a los destacados: “Hay que reconocer el trabajo y las luchas que llevan adelante, porque existen héroes, y son ustedes. Las madres, las abuelas, ustedes fueron importantes en la recuperación de la democracia por su lucha” y reflexionó que “duele ver como después de 30 años de democracia y después de muchas luchas y peleas, en Argentina hay violencia institucional, hay detenidos políticos, hay persecución a quienes piensan diferente. Es violencia institucional también recortarle el salario a quienes más necesitan, como es el caso de los jubilados”.

Por su parte, la Directora de Promoción de los Derechos y la Memoria , Aldana Ríos en diálogo con la prensa explicó que “estamos reconociendo a diferentes referentes y organismos de derechos humanos que a lo largo del año y toda su vida han luchado por los derechos humanos. Es una excusa para encontrarnos y hacer un balance de este año que fue difícil en materia derechos humanos, pero rescatamos que en Ituzaingó estuvimos a la altura de lo que la historia demanda, acompañando a los organismos, construyendo memoria y reclamando los derechos que intentan sacarnos” y contó algunas actividades de prevención que se realizan desde el área que dirige: “trabajamos con los jóvenes del distrito, en las escuelas y en el programa ENVIÓN, generando conciencia sobre sus derechos, sobre todo en materia de trata de personas y violencia institucional, que son delitos muy graves que están sucediendo, este año tenemos los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel que nos sensibilizaron mucho”.

Uno de los distinguidos, el Padre Francisco “Paco” Olveira, cura en opción por lo pobres, agradeció el premio: “Hace bien una caricia al corazón para seguir en la lucha que hoy es más necesaria que nunca” y habló sobre la actualidad: “Me daría vergüenza ser ministro de justicia y derechos humanos, hay un retroceso inmenso. Fue por la lucha popular que el 2x1 no salió para adelante. Estamos perdiendo no solo en memoria verdad y justicia sino que estamos perdiendo derechos sociales, no puede ser que para bajar el déficit fiscal los que tengan que pagar sean los mas pobres de nuestra patria, y a las grandes empresas le saquen el impuesto a las ganancias y los aportes patronales, como si eso fuera a derramar, un verso que los que tenemos un poco de memoria sabemos que es mentira. Tenemos los comedores abarrotados de gente, la falta de trabajo es muy clara”, sentenció.

Finalmente, el Intendente Alberto Descalzo, la Directora Ejecutiva del Consejo Mujeres de Ituzaingó por la Igualdad de Género, Marta Pérez, la Directora de Promoción de los Derechos y la Memoria Aldana Ríos y la Presidenta del Consejo Escolar, Marcela Cabadas, realizaron la entrega de premios y menciones.