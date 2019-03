Animales Sueltos: calificaron de "boom de segundas marcas" a la crisis económica

Los panelistas de Animales Sueltos cruzaron al Gobierno y a los empresarios por la falta de producción de las segundas marcas que pertenecen a precios cuidados, y hablaron de un "boom de las segundas marcas" por la crisis económica.

"Hay una marca que está en Precios Cuidados. Esa marca la produce la misma marca que hace el 80% de la leche que es primera marca y sale el doble. Entonces vas a la góndola a buscar la segunda marca y no hay más. Vas a la góndola de la primera marca y estalla", explicó el periodista oficialista Fernando Carnota.

Alejandro Fantino, el conductor del programa, preguntó si existía un cepo a la leche por parte de los empresarios y supermercados.

"No te producen. Tienen leche, te producen la primera marca, no la segunda, y por eso no hay", describió Carnotta, y agregó que "hay un boom de las segundas marcas".