Prat Gay reveló que el Gobierno le ofreció la Cancillería

El ex ministro de Hacienda confirmó la propuesta de Cambiemos el último fin de semana y deja en situación de debilidad a Jorge Faurie.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reveló que el gobierno de Mauricio Macri le realizó una oferta para ocupar la Cancillería: “Sí, me ofrecieron ser canciller. Por supuesto que me puse a disposición”.

De esta forma, dejó en situación de debilidad al actual canciller, Jorge Faurie, quien siguió en su cargo pese a la ola de rumores ahora confirmados.

En diálogo con el programa Lanata Sin Filtro de radio Mitre, el economista relató cómo vivió los momentos de cambios dentro del Gabinete y el contexto de crisis económica: "Sugerí que mi nombre no podía revertir la situación de desconfianza en la que había entrado el Gobierno. La salida para recuperar la confianza tiene que ser una salida política y no se trata de un nombre que pueda entrar al Gabinete".

Embed

En ese sentido, Prat Gay señaló que para cambiar la situación tiene que haber "un funcionamiento interno de Cambiemos que tenga en cuenta las posturas de los distintos partidos que forman la alianza”.

Sobre su posible retorno al Gobierno expresó: “El Presidente sabe que si me necesita estoy”, al tiempo que remarcó que "Mauricio Macri entendió que cuando las cosas se hacen más difíciles lo peor es no cambiar".

Por último, el ex ministro defendió la decisión de subir las retenciones y criticó ciertas medidas económicas implementadas por el Gobierno como "la apreciación del peso y el ingreso innecesario de capitales golondrinas".