Alfonoso Prat Gay habló sin filtros en el programa de Alejandro Fantino y terminó generando un escándalo político nacional, tras confesar que manipuló el discurso de Sergio Massa ante los inversores para hacerle decir algo que en realidad no dijo sobre su postura política.

En una entrevista a Animales Sueltos, reconoció que el Gobierno no cumplió las condiciones para llevar a cabo un esquema gradualista y admitió que le modificó los discursos al líder del Frente Renovador para que pareciera que tenía más coincidencias que las reales con Cambiemos.

"No lo podían creer".

"Lo que faltó fue acuerdo político. En el primer mes de gestión, Macri fue a Davos. No sabés lo que era el impacto de los inversores y dirigentes ver llegar en Argentina, el Presidente, su Gabinete y lo que en ese momento era el jefe de la oposición (por Massa).

"Una anécdota para relajar", continuó Prat Gay: "Mauricio de vez en cuando le tiraba el micrófono a Sergio. Y Sergio decidió que iba a hablar en castellano por lo que me pedía a mi que le hiciera de traductor. Más de una vez le hacía una traducción medio cambiada para ratificar la idea de que estaba con nosotros", reconoció.

Por otro lado, detalló que no se siguieron los pasos necesarios para llevar a cabo un "gradualismo", ya que Macri no controló que las decisiones de los distintos ministerios no se pisaran entre si: "Si vos elegís el camino del gradualismo, exige un monitoreo y estar más encima que si haces shock y que la cosa explote y se acomode sola".