Prat Gay, explosivo: "La economía es un quilombo, hace falta un ministro"

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay sostuvo que para ordenar "el quilombo que es la economía" se necesita "un ministro de Economía", y recomendó al Gobierno "clarificar el camino". Además, criticó las negociaciones del Gobierno con el FMI.

"Para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía. Si no hay un responsable que tenga la visión general, se nos van a ir los desequilibrios. Si se elige el camino del gradualismo, exige un monitoreo", sostuvo el ex ministro de Hacienda.

El anuncio del presidente, Mauricio Macri, sobre el adelantamiento del préstamo del Fondo generó críticas incluso en economistas cercanos a Cambiemos, como Prat Gay. “No podés decirle al Fondo no necesito tu plata y al mercado decirle no necesito tu plata. Porque si mirás el acuerdo, lo que dijo la Argentina es deme solamente los primeros 15 mil millones de dólares, el resto no lo necesito. ¿Entonces cómo vas a cerrar tu plan financiero? Esto es lo que está confundiendo a los inversores", sentenció.

En esa línea, sostuvo que haber recurrido al FMI fue “reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para solucionar los problemas". Además, afirmó que los viajes de funcionarios del Gobierno, como Nicolás Dujovne y Mario Quintana, a Estados Unidos “exponen al Presidente”.

