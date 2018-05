La salud pública se encuentra en una profunda crisis que se agrava por la falta de inversión del Estado provincial y nacional y que provoca que los médicos decidan prestar sus servicios en el sector privado. En este contexto, el Hospital Rodolfo Rossi de La Plata tuvo que concluir una operación con la linterna del celular por un corte de luz que afectó a todo el centro de salud.

“Alrededor de las 10.30 se cortó la luz y esperando que los generadores de electricidad se prendan automáticamente eso no sucedió y tardaron 7 minutos. Eso generó una incertidumbre en cirujanos y anestesiólogos que llevó a que en una cirugía general operaran con la luz del celular y en una operación de cardiología tuvieron que cerrar sin haber terminado de resolver la patología”, relató el cirujano y presidente de Cicop, Ariel Longinho, en una entrevista con FM La Patriada.

Aclaró que “el generador debe prender automáticamente y no puede tardar más de 10 segundos” y advirtió que “esto es producto de una desinversión sostenida porque la salud pública es el último orejón del tarro”.

Además, cuestionó la falta de respuesta por parte del Gobierno bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal que todavía no convocó a paritarias al gremio de los médicos. “Hubo una crisis que se profundizó con el cambio de gestión, no hay insumos, falta infraestructura, no llaman a paritarias y esto provoca que los médicos no quieran trabajar en el hospital público sino en el sector privado”.

Para finalizar, el representante de Cicop señaló que “en teoría el problema está solucionado pero no se sabe si un una falla propio del generador o de las obras que se llevan adelante en el hospital”.