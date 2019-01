SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Juan Darthés denunció a una ex colega, Anita Coacci, más conocida como Anita Co, luego de que ella relatara que fue abusada por él en el camarín de la tira Gasoleros, en 1999. La citación a audiencia de conciliación penal fue hecha mientras Darthés se encuentra refugiado en Brasil para evitar ser extraditado por la Justicia de Nicaragua, ante la denuncia penal que presentó la actriz Thelma Fardinpor violación.

Coacci contó mediante un comunicado que fue “querellada ante el Tribunal Oral en lo criminal y correccional n° 9 por el Sr. Juan Darthes”, y, para el 12 de febrero, está “citada a una audiencia de conciliación penal” en la cual debería retractarse y pedir disculpas por haberlo acusado públicamente por abuso sexual. S

Sin embargo, la actriz dejó en claro que no piensa retractarse y ratificará ante la Justicia lo dicho. La misma tendrá lugar el próximo 12 de febrero.

Embed

“El abusador pretende que me retracte y se haga pública esa retractación. No puedo mentir, sería cometer falso testimonio. Muy lamentablemente fue cierto. Y si bien el paso del tiempo no me permite denunciarlo por abuso sexual, tampoco lo convierte en falso”, remarcó la actriz.

En este marco, explicó que “un querellante ausente (en Brasil)”, en referencia a Darthés, le “notifica una denuncia que inició hace un año y que activa para ocultar delitos mayores”.

“El proceso pretende que mienta, pidiéndole perdón a un abogado. El 12 de Febrero a las 9:30h en Talcahuano 550 voy a repetir la verdad. En nombre de todxs, por el derecho a hablar y porque el tiempo no puede callarnos”, sostuvo.

Para continuar con el proceso legal que él mismo inició, Darthés debería abandonar su exilio en Brasil para asistir a la audiencia. Sin embargo, tanto Coacci como su abogada, Raquel Hermida Leyenda, aún no sabe si lo hará. Si bien el defensor del actor, Fernando Burlando, puede estar presente, el tipo de denuncia que hizo Darthés lo obligaría a viajar.

"Hay un artículo del Código Procesal Penal que dice que se permite ir a los defensores, pero no autoriza al querellante a no estar presente. Ya que es un delito contra el honor, se supone que quien siente su honor dañado debería estar presente en la audiencia", sostuvo la letrada consultada por El Destape. De todas formas, aseguró: “Nosotras no vamos a decir nada sin él presente”.

Tras la denuncia pública de Calu Rivero por acoso contra Darthés, Coacci publicó en febrero de 2018 una carta en su cuenta de Facebook en la que relató lo que le sucedió mientras charlaba con el actor en su camarín.

“El señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'”, aseguró Coacci, frase que, según la denuncia de Thelma Fardin, Darthés esbozó antes de violarla. La actriz Natalia Juncos también contó que el actor la manoseó y le dijo estas palabras mientras le mostraba su erección.

Embed

El relato continúa de esta forma: “Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco".