La ausencia de la conductora Mariana Fabbiani en su programa de Canal 13, El Diario de Mariana, llamó la atención en estos días. En el inicio del programa del miércoles el panelista Diego Leuco explicó por qué estuvo faltando al trabajo y cuándo volverá.

“Ustedes saben que no vino el lunes, no vino ayer, no está viniendo hoy, seguramente ya se va a reincorporar en los próximos días", comenzó Leuco. Luego, contó que se trata de un problema de salud familiar.

Según contó el periodista, “estuvo internado Máximo, el hijito más chiquito de Mariana”. Aún así, aclaró que “por suerte ya está bien” y que “ya está en la casa”. Ayer al mediodía le dieron el alta y “por suerte ya está con Mariana”, quien “lo estuvo cuidando todos estos días muy de cerca”.

“Descartaron cualquier cosa mala, Máximo ya está bien. Una madre que en estas situaciones siempre prioriza la salud de su hijo", agregó. En este sentido, reiteró que el nene “está bien, está en la casa”.

En cuanto a la vuelta de la conductora al programa, adelantó que Fabbiani “seguramente va a estar más tranquila los próximos días, sabiendo que todo ya está bien”.

Mariana no está estos días en @ddm_oficial porque está cuidando a su hijo, que estuvo internado por un problema de salud. Por suerte, Maximo ya está bien. Y en los próximos días, vuelve Mariana a @eltreceoficial

