El Gobierno nacional recibió un duro golpe luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de un jubiladoen el denominado "caso Blanco", por la actualización de su haber con un índice más beneficioso. Esto implica un beneficio para cerca de 150 mil miembros de la clase pasiva.

La decisión, que se esperaba pero que el Gobierno pujó hasta último momento para revertir, implica una derrota para la Casa Rosada en varios sentidos, tanto económicos como políticos.

1-Freno al ajuste: revierte en parte el ajuste sobre los jubilados: según estimaciones de la ANSES, el fallo representa un gasto de cerca de 70 mil millones de pesos al año, lo que implica un 70% del ajuste que logró sobre ese sector de la sociedad con la polémica reforma previsional aprobada hace exactamente un año.

Embed Mirta Tundis reveló que con el fallo de la Corte, algunos jubilados deberían cobrar tres veces más https://t.co/Rogg4VZ1qq — El Destape (@eldestapeweb) 18 de diciembre de 2018

2-Obliga a una nueva actualización: la Corte instó al Congreso a sancionar un nuevo índice de actualización. En ese sentido, no solo le dio la razón al jubilado demandante sino que declaró la inconstitucionalidad de dos resoluciones, la 56/2018 de la ANSES y la 1/2018 de la Secretaría de Seguridad Social, que establecía el uso del índice RIPTE y no del ISBIC para el cálculo de actualizaciones.

Ante esto, surge una duda: ¿Qué pasará con la fórmula de movilidad para los casi 5 millones de jubilados, la cual cual está compuesta en un 30% por la variación del RIPTE?

3-Rosenkrantz, cada vez más débil: El ex abogado de Clarín no puede imponerse en el cuerpo que dejó de presidir Ricardo Lorenzetti. La nueva "mayoría peronista" (Rosatti, Lorenzetti y Maqueda) logró torcerle el brazo en fallos clave y lo muestran cada vez más solo. Así, el Gobierno va perdiendo puentes para dominar al máximo tribunal, algo que no ocurre en otros fueros.