Por la crisis, se armó una Mesa de Diálogo en un lugar clave del conurbano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La Intendenta Verónica Magario, acompañada por el diputado nacional Fernando Espinoza, presidió el pasado viernes la Asamblea anual de la Mesa de Diálogo local.

Allí se hizo un balance de lo realizado este 2018 y exigió que “el Gobierno nacional y provincial restituyan a La Matanza los recursos que le corresponden y se merece”.

Por su parte Espinoza aseguró que “en La Matanza tenemos la suerte de tener una intendenta como Verónica que tiene una solidez y capacidad en lo que se refiere a la forma de gobernar, que supera ampliamente a lo que pasa con el Presidente y la gobernadora de la Provincia”.

“Esta Mesa de Diálogo ha tenido un intenso trabajo en estos últimos meses y se reafirmó cuando fueron declaradas las emergencias educativa, económica, social, alimentaria, sanitaria y de seguridad en nuestro distrito. Esto se pudo con un trabajo en conjunto donde participan todos los sectores: los profesionales, los empresarios y comerciantes, los trabajadores, los docentes y demás sectores de la educación, los sectores de la cultura, los jubilados, los clubes, la salud, la universidad. Es una gran mesa donde participan los dos obispos: el de San Justo, Monseñor Eduardo García y el de Laferrere, Monseñor Gabriel Barba. Y las iglesias evangélicas”, dijo la Jefa Comunal.

Asimismo, señaló que “Cuando yo asumí en 2015 teníamos tan sólo 60 comedores, hoy hay 500. Entregábamos 5000 bolsas de alimentos, hoy entregamos 70 mil. Estamos becando chicos de las escuelas secundarias para que sigan estudiando. Estamos invirtiendo en la construcción de aulas. Hemos construido 300 aulas y hemos sostenido la emergencia de las fallas de gas y luz de las que la Provincia de Buenos Aires no se ha hecho cargo. Todas estas tareas que deberían ser inversiones del Gobierno provincial y nacional, pero desde el Municipio, este año hemos hecho nosotros la inversión con nuestros recursos”.

“También necesitamos que el Gobierno nacional mande más policías y la Gendarmería para que tengamos más seguridad porque la inseguridad es un flagelo que esta atentando contra toda la población. Necesitamos que nos abran los dos hospitales de Laferrere y Rafael Castillo y se haga la inversión que requieren. Además están abandonados los hospitales provinciales Paroissien, el Simplemente Evita y hasta el Balestrini que era de los más modernos. Tienen serios problemas de falta de médicos, por un lado, y falta de mantenimiento, por otro”, enumeró la Intendenta.

Verónica Magario también hizo referencia a la obra hidráulica: “es responsabilidad del Gobierno provincial. Los reservorios, para que no tengamos más inundados, fue un compromiso de la gobernadora en 2016 y todavía estamos esperando, así como esperamos también por las más de 100 obras que están paradas en nuestro distrito. Se trata se reservorios que se habían comenzado y que fueron suspendidos. La Matanza llegó a tener en el año 2000, 35 mil evacuados. En 2018, tenemos 2000 evacuados porque se hicieron muchísimas obras hasta 2015. Falta la inversión. No podemos hacer mas asfaltos si la provincia no hace las obras hidráulicas”.

Por otro lado, el diputado nacional Fernando Espinoza también destacó la amplitud de convocatoria en esta Mesa de Diálogo y dijo que “es un ejemplo que debería ser imitado a nivel nacional”y agregó:“Argentina está viviendo una grave crisis económica, social, educativa, de seguridad. Por eso necesitamos un país sin grietas, más unido. Estoy orgulloso de pertenecer a este distrito y de mis vecinos que estamos a la vanguardia de las políticas públicas que hay que llevar adelante en nuestro país y lo demostramos acá”.