A tres días del escándalo con Natacha Jaitt en plena Mesaza, Mirtha Legrand continúa ganándose críticas y no deja de ser el centro de la atención de todo el país por el polémico programa en donde se acusó a periodistas y políticos de integrar una red de pedofilia.

Como si esto fuera poco, según contó Carlos Monti en vivo en América la diva de los almuerzos equivocó un mensaje y se lo envió por error, en donde quedó expuesta la furia que mantiene con su equipo de producción por el "error" de haber citado a Jaitt al programa: “No sabe los comentarios adversos que estoy recibiendo, algunos son terribles, como los de recién de Marina Calabró en el programa de Lanata”, leyó el periodista en el ciclo de América.

“Fue usted la que me metió en esto. Hágase responsable ahora. Yo me oponía y ustedes insistían. Me han hecho daño“, concluyó Monti al leer el supuesto whatsapp de Legrand.