Por el Presupuesto 2019, Gioja presionó a los peronistas cercanos al Gobierno

El titular del PJ nacional le mandó un mensaje al sector más "dialoguista" del peronismo y advirtió que el Presupuesto 2019, así como está, no se puede aprobar.

El titular del PJ nacional, José Luis Gioja, aseguró que "ningún peronista de bien puede votar este presupuesto" de ajuste para 2019, en referencia a aquél sector más "dialoguista" que puede llegar a acompañar el proyecto del gobierno.

"Yo no creo que haya un argentino de bien, menos un peronista de bien, que vaya a votar así como está este presupuesto", dijo el dirigente a radio Colonia y analizó que "es un presupuesto de ajuste, un conjunto de reglas para ajustar" por lo que, "como está, no se puede votar", ya que "no tiene nada que ver con la realidad de la Argentina".

El dirigente recordó que el PJ adherirá al paro general convocado por la CGT, "porque el Partido Justicialista representa a las mayorías y creemos firmemente que sobran los motivos para la protesta".

En esa línea, Gioja resaltó que "la mayoría de los argentinos no la pasa bien y todas las variables de la economía son negativas. El Gobierno se ha retirado de la salud y la educación".