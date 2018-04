La relación entre el cómico Enrique Pinti y la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, no era buena y después de que Natacha Jaitt lo involucrara en la red de abusos de menores, la relación se tensó más.

Frente a las acusaciones de la mediática, el monologuista contó que lo llamó la conductora para disculparse pero se ve que eso no es suficiente por lo cual tomó una contundente decisión.

''Mirtha me habló ayer, no tenía el anterior número, porque lo cambie, me dijo que lo lamentaba y que me quería mucho’’, relató Pinti en Intrusos y completó: “Conmigo esta cumplido, me invitó al programa y realmente no tengo muchas ganas de ir, no le echo la culpa a nadie de lo que ocurrió, pero me tiraron un balde de mierda’’.

''No me enojo con Mirtha, ni con el mensajero’’, aclaró pero sostuvo que “ni siquiera me nombraron como poder iniciar una causa judicial’’.

En ese sentido, el cómico reveló qué relación tenía con el detenido por la red de abusos de menores, Cohen Arazi: ''Yo no soy amigo de Cohen Arazi, él trabajó toda la vida de tarjetero, asistente, lo conocí cuando trajo a Fort a ver Hairspray’’

''Siempre coincidía en los restaurant donde suelo comer, y te trata como si te conociera durante toda la vida. Este tema me afecta muchísimo porque es un delito execrable”, concluyó.