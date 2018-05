Por amenaza de bomba, desalojan el edificio de la ex Esma

El edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue desalojado este mediodía tras recibir una amenaza de bomba. En el predio ubicado sobre Avenida Libertador al 8100 funcionan las oficinas del ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

La amenaza se produjo a partir de un llamado al sistema de emergencia 911, por lo que policías y bomberos se desplazaron hacia el lugar y evacuaron el edificio, según lo determina el protocolo de seguridad.

En diálogo con el canal A24, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj contó que el mensaje recibido fue que una bomba iba a explotar en el predio de 17 hectáreas y 32 edificios.

"Esta interviniendo el juez Julián Ercolini, donde recayó la denuncia. La división de explosivos de la Policía Federal esta trabajando en el predio", manifestó, y agregó: "Es apresurado decir de dónde puede venir. Cuando asumimos durante varios meses tuvimos 52 amenazas de bomba hasta que se pudo detectar que venían de empleados que del ente".

En el predio trabajan alrededor de dos mil personas, sumado a la gente que visita el lugar. Además del Espacio de la memoria, también funcionan el Centro Cultural Haroldo Conti y el museo Malvinas. El predio continúa cerrado.

"Esperamos que esto no vuelva a controvertirse en algo repetitivo y que no se utilice en un momento de tanto nerviosismo, que no se utilice y que podamos trabajar normalmente", concluyó Avruj.