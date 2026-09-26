Zona fría: luego de respaldar a LLA, Poggi busca despegarse de la quita del subsidio al gas en San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, salió a cuestionar la eliminación del beneficio de Zona Fría después de que el Senado aprobara definitivamente la reforma que dejará a San Luis fuera del régimen general de subsidios al gas. La reacción del gobernador vuelve a poner en discusión su relación con La Libertad Avanza, ya que en 2025 decidió respaldar públicamente a la lista libertaria en la provincia y ahora intenta tomar distancia de una medida impulsada por ese mismo espacio.

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Poggi manifestó su rechazo durante la noche del jueves, una vez concluida la votación en la Cámara alta, que terminó con 38 votos afirmativos y 8 negativos. El mandatario aseguró que la Provincia buscará implementar “mecanismos alternativos” para reducir el impacto de la quita sobre las facturas de gas, aunque todavía no informó cómo funcionaría esa asistencia ni qué recursos provinciales demandaría.

La secuencia política resulta especialmente relevante por el respaldo que el propio gobernador había dado a La Libertad Avanza durante las elecciones nacionales de 2025. En octubre de ese año, Poggi anunció que votaría la lista encabezada por Mónica Becerra y Carlos Almena.

“Yo, personalmente, voy a votar por la lista que encabeza la contadora Mónica Becerra”, declaró en su momento. La nómina libertaria obtuvo el 51,45% de los votos en San Luis y consiguió dos de las tres bancas nacionales que estaban en juego.

Meses después, el Gobierno de Javier Milei impulsó en el Congreso la modificación del régimen de Zona Fría. El 20 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 132 votos contra 105. Becerra y Almena acompañaron la iniciativa junto con el bloque de La Libertad Avanza.

Poggi manifestó entonces su rechazo al recorte y sostuvo que había advertido a los legisladores nacionales de San Luis sobre las consecuencias de la medida. Sin embargo, el proyecto continuó su recorrido legislativo hasta convertirse en ley con la aprobación del Senado.

Mapa de ganadores y perdedores

El nuevo marco regulatorio reconfigura de manera sustancial la distribución geográfica y social de la asistencia estatal. Entre los principales sectores beneficiados figuran los usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, áreas que conservarán el subsidio por zona al mantener el criterio de clima extremo contemplado en la ley original de 2002. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, el municipio de Patagones se mantendrá como la única jurisdicción bonaerense con el descuento por integrar formalmente la región patagónica.

A nivel individual, la ley preserva la posibilidad de acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) para aquellos hogares de las zonas excluidas que acrediten vulnerabilidad socioeconómica. El requisito fijado establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC (aproximadamente 4,8 millones de pesos mensuales para un hogar tipo 2), además de mantener la cobertura directa para titulares de viviendas en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el plano político, las provincias del Norte Grande actuaron como aliadas estratégicas al acompañar la votación tras el compromiso del Gobierno de otorgar compensaciones mediante subsidios a las tarifas eléctricas durante los meses de altas temperaturas.

En la vereda opuesta, el sector más afectado está integrado por 94 municipios de la provincia de Buenos Aires —entre ellos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Necochea—, 13 departamentos de Córdoba, el sur de Santa Fe y la totalidad de la provincia de San Luis, además de sectores de San Juan, Mendoza, Salta y La Rioja. En estas localidades, los usuarios que no califiquen para el SEF afrontarán fuertes incrementos en sus boletas.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que el impacto promedio rondará los 15.000 pesos mensuales por hogar en zonas templadas, mientras que estudios técnicos proyectan que en ciudades como Bahía Blanca un consumo promedio de 118 metros cúbicos pasará de 19.945 pesos a 39.890 pesos, representando un aumento del 100%. Incluso en la Patagonia, el cambio en la fórmula de cálculo generará subas promedio del 25% en las facturas.