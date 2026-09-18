Zona Fría: advierten que el gas podría subir 55% en San Luis y crece el reclamó por subsidio contra Poggi

El bolsillo de las familias puntanas quedó bajo la amenaza de un nuevo golpe tarifario. De aprobarse el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría, la factura de gas en San Luis sufrirá un aumento estimado del 55% que afectaría a unos 300.000 puntanos. Ante este escenario, Claudio Poggi queda aún más expuesto frente la presión de la oposición en dar respuesta a los puntanos.

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"Sería bueno que el gobierno de San Luis tome el toro por las astas y defienda a la provincia", lanzó el senador nacional por San Luis, Fernando Salino, este miércoles 16 durante la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Presupuesto del Senado, donde La Libertad Avanza logró firmar el dictamen de mayoría. Al cruzar sin filtro a la gestión de Poggi por su inacción ante el recorte a la Zona Fría, el legislador remarcó que "el perjuicio para los puntanos será severo".

Qué cambia de aprobarse la ley

La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de “Medidas Energéticas”, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de este año. Al haber obtenido ahora el dictamen en las comisiones del Senado, la iniciativa quedó formalmente habilitada para ser debatida y votada en el recinto en la próxima sesión programada para este jueves 24 de septiembre.

La ley sancionada en 2021 había incorporado a 10 provincias, entre ellas San Luis, al régimen de Zona Fría, garantizando bonificaciones de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas residencial. Sin embargo, la reforma impulsada por La Libertad Avanza busca desmantelar este esquema y restringir el beneficio general exclusivamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Con este nuevo marco, los usuarios de San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Tucumán y Catamarca perderán el descuento automático que perciben en las facturas. Para intentar conservarlo, los hogares deberán demostrar su situación de vulnerabilidad e inscribirse activamente en el nuevo registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF); de lo contrario, sufrirán el impacto del pleno aumento. A nivel nacional, la medida pone en jaque el bolsillo de más de 1,6 millones de familias.

Tarifazo en la energía eléctrica

Recientemente la provincia de San Luis sufrió otro tarifazo mediante aumentos de entre 2,54% y 17,5% en el componente de energía de las tarifas eléctricas de Edesal. El nuevo cuadro tarifario rige desde el 1 de septiembre, aunque la resolución que lo estableció fue firmada dos días después.

El porcentaje de aumento no se aplica sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio de la energía. Por eso, el impacto final en cada boleta dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y los subsidios que correspondan.

A modo de referencia, si un incremento del 17,5% se aplicara sobre una factura completa de $100.000, el monto pasaría a $117.500. En una boleta de $300.000, alcanzaría los $352.500, mientras que una de $500.000 llegaría a $587.500.