El repudiable mensaje de Yamil Santoro contra la memoria de Santiago Maldonado

El ex funcionario macrista Yamil Santoro volvió a minimizar la desaparición y muerte de Santiago Maldonado - en el marco de un operativo ilegal de Gendarmería en 2017 - y lanzó una convocatoria para sacar el busto que se colocó en memoria del joven artesano en Plaza de Mayo en el Día de la Memoria.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado respondió un tuit de la nota que hablaba sobre el busto que se colocó el 24 de Marzo en memoria de Maldonado y disparó: "No me puedo pelear con todas las boludeces que hacen los kirchneristas. No me alcanzan las horas del día."

Acto seguido a ese comentario chicanero, el militante de Patricia Bullrich lanzó: "Le pago al que lo saque. Dividamos esfuerzos". El mensaje de Santoro va en línea a los mensajes de odio que provienen de las filas del macrismo contra la memoria de Maldonado.

En el marco del Día de la Memoria, Sergio Maldonado colocó un busto de cerámica con el rostro de su hermano Santiago Maldonado en la Plaza de Mayo. El mismo fue realizado por una profesora de cerámica de la escuela Fernando Arranz junto a sus alumnas, y colocado detrás de una placa en memoria de las Madres de Plaza de Mayo.

“Quiero resumir en Santiago a todos los pibes y pibas desaparecidas y asesinadas -femicidios, gatillo fácil, desapariciones forzadas- desde el 83 hasta la fecha”, afirmó Sergio tras el homenaje.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto del 2017 tras un operativo ilegal de desalojo de la Gendarmería a la comunidad Pu Lof. Tras meses de reclamo, su cuerpo apareció el 17 de octubre en las aguas del río Chubut. La familia sigue reclamando que se esclarezca la situación y que se sepa la verdad sobre lo que pasó con él.