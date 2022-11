Ya suman 56 los fallos de Rosenkrantz sobre sus ex clientes: hay 4 del Grupo Clarin

El Destape halló nuevos fallos del ministro de la Corte que involucran a clientes de su estudio. Qué dice la ley y la complicidad de los otros cortesanos.

Carlos Rosenkrantz sigue firmando fallos vinculados a sus ex clientes. Es ilegal, pero sus colegas de la Corte Suprema no solo callan: lo avalaron. A los 25 fallos de sus ex clientes que El Destape reveló el pasado 16 de junio se sumaron otros 31 expedientes en los que Rosenkrantz estampó su firma pese a que la ley no se lo permite. Un total de 56 fallos donde Rosenkrantz y los cortesanos violan la ley. Entre ellos hay 4 vinculados al Grupo Clarín, el sponsor oficial de su desembarco de Rosenkrantz en el máximo tribunal del país.

El dato es público. Surge de cruzar los votos de Rosenkrantz que figuran en el archivo público de fallos de la Corte Suprema con el listado de ex clientes que el propio Rosenkrantz entregó al Senado cuando se trató su nominación, luego de que dieran marcha atrás con la designación por decreto por parte de Mauricio Macri. También con la lista de clientes (los que habían autorizado que los mencionaran) que figuraban en la web del estudio de abogados Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, rescatada antes de que la borraran.

El 16 de junio pasado El Destape reveló la intervención de Rosenkrantz en 25 fallos de ex clientes suyos. Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente de la Corte. Es una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte. Ahora este medio encontró otros 31 casos. Total: 56.

Con uno solo alcanza para que se considere mal desempeño en sus funciones. Con 56, es evidente que su estudio privado tuvo continuidad pero con sueldo público.

En detalle, en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Telecom

1 fallo que involucra a Artear

3 fallos que involucran a Supercanal

3 fallos que involucran a AMX (Claro)

3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes

4 fallos que involucran a la provincia de Santa Fé

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

27 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

3 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

1 fallo que involucra a PBB Polisur

Más allá de lo que dicen los fallos y de la postura de Rosenkrantz, aún si votó contra su ex cliente, la situación viola el Código Procesal. El artículo 17 establece como causal de recusación “haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes” y el artículo 30 dice que “todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse”. Rosenkrantz sabe que lo que hace es ilegal. El 21 de octubre de 2021, tal como reveló El Destape, Rosenkrantz informó a sus colegas de la Corte que comenzaría a intervenir en causas de su ex clientes, entre los que se cuentan Clarín, La Nación, Mc Donalds, Quilmes, el Grupo De Narváez y el fondo Pegasus, entre otros. Pero en este caso no es cierto que el que avisa no traiciona: no sólo es ilegal el argumento que esgrimió Rosenkrantz (que ya habían pasado 5 años desde que había asumido en la Corte cuando la ley no pone plazos a esa prohibición) sino que ya lo había hecho en 21 expedientes antes de esa fecha donde se inventó una ley a medida. La prohibición de intervenir en casos de ex clientes es de por vida. Y el artículo 32 establece que hacerlo es causal de “mal desempeño”.

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sus colegas cortesanos, saben de esta ilegalidad constante. Pero decidieron avalarla justo en uno de los expedientes clave en la relación de poder de la Corte con el Gobierno: la regulación de las tarifas de celular, cable e internet del Grupo Clarín. Tal como informó El Destape, el 27 de septiembre pasado los cortesanos rechazaron un planteo que hizo el gobierno el 4 de noviembre de 2021, 11 meses atrás. ¿Qué pedía el Gobierno? Que Rosenkrantz se excusara de intervenir en este caso porque fue abogado de Clarín según el propio Rosenkrantz informó. La Corte rechazó ese planteo para beneficiar al Grupo Clarín.

Rosatti, autovotado presidente de la Corte, firmó junto a Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la presidencia Eduardo Duhalde. Dijeron que el pedido de excusación de Rosenkrantz “resulta inadmisible” porque cuando se trata de ellos lo resuelven ellos, sin intervención de las partes involucradas en la causa. Luego alegaron que tendrían que desde el Gobierno haber pedido la recusación antes, cuando fueron en recurso extraordinario a la Corte. Lo que no dicen es que ese recurso extraordinario nunca llegó a la Corte, lo frenó la Cámara Contencioso Administrativa. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal.

Lorenzetti hizo su voto aparte. Reconoce que “el juez o la jueza deben generar una expectativa de imparcialidad conforme a lo que sería admisible para un observador razonable” y que "esta regulación es aplicable a los jueces de la Corte Suprema de manera más estricta" a partir del decreto 222/2003, firmado por Néstor Kirchner, donde se estableció que los integrantes del máximo tribunal tienen que adjuntar la nómina de sus ex clientes y comprometerse a no intervenir en sus casos ante el Senado. Aun así, puso su firma para que Rosenkrantz pueda beneficiar a Clarín con los mismos argumentos que sus colegas. Fin de la historia.

Los 31 nuevos casos

El Destape ya detalló los 25 casos de fallos donde Rosenkrantz intervino pese a que se trataba de sus ex clientes antes del 16 de junio de 2022. Se pueden leer acá. Desde entonces no paró: participó en 31 fallos más.

Lo más resonante gira en torno al Grupo Clarín. Intervino en 4 causas vinculadas al holding que comanda Héctor Magnetto, una de Artear (la sociedad que controla Canal 13 y TN) y 3 de Telecom. Son casos menores, pero eso no solo no les quita ilegalidad sino que marcan que Rosenkrantz tiene toda la intención de intervenir en el expediente clave: el que tiene que determinar si el Estado puede regular las tarifas del cable, internet y celular.

El expediente de Artear es un reclamo de daños y perjucios que hizo Gonzalo Hauri, un campeón mundial de Taekwondo que fue al programa Cuestión de peso y sufrió lesiones mientras hacía una aniobra con una participante. La Corte dejó firme el rechazo al reclamo, o sea, falló a favor del Grupo Clarín. Firmaron Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda, es decir, apenas los 3 votos necesarios para sacar un fallo. Dos de los fallos que involucran a Telecom son a partir de una demanda de la Unión de Usuarios y Consumidores y en ambos la Corte falló a favor de la empresa. El tercero es una demanda de Telcom contra Servicio Público SRL, que la Corte rechazó tratar. De nuevo: no importa el resultado del fallo, sino que Rosenkrantz no puede intervenir.

El 25 de octubre Rosenkrantz volvió a poner su firma en un fallo vincualdo a AMX (Claro). Se trata del ex cliente que eligió en su momento para anunciar que intervendría en estos casos pese a que, como ya advirtió este medio, lo hacía desde mucho antes. En este caso la Corte rechazó un recurso extraordinario de AMX en una causa que tiene contra el ENACOM.

El 4 de octubre Rosenkrantz volvió a intervenir en un caso de la petrolera Pan American Energy, su ex cliente. La Corte falló a favor de la empresa ante un recurso interpuesto por la Dirección General de Aduana.

Rosenkrantz también informó que fue abogado de las provincias de Corrientes y Santa Fe. Aún así intervino en al menos 3 causas vinculadas a Corrientes y 4 a Santa Fe. En los casos de Corrientes la Corte rechazó un recurso interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Judiciales, falló a favor de un un hombre que reclamaba una pensión por el fallecimiento de su cónyugue y también a favor de la Asociación de Usuario y Consumidores que demandó a la provincia por un nuevo cuadro de tarifas de energía.

En los de la provincia de Santa Fe se trata de un caso vinculado a los incendios, otro que no se especifica, otro donde no reconoce su competencia originaria en una denuncia de la empresa Igarretta contra la provincia por una resolución que ponía condiciones a las licitaciones públicas y otro caso de Telefónicas Móviles.

Hay otro fallo con la firma de Rosenkrantz donde una de las partes es PBB Polisur, otro ex clientes suyo. Se trata de una empresa ligada a la petroquímica.

Hay 17 expedientes donde está involucrada YPF, otro ex cliente de Rosenkrantz. Pero el cortesano firmó igual. La mayoría son cuestiones impositivas y aduaneras.

Juez de Clarín

El vínculo de Rosenkrantz con Magnetto es más que evidente. En el listado de clientes de su estudio figuraban tanto el Grupo Clarín como Cablevisión. Se olvidaron de poner a Fibertel, un caso clave. Rosenkrantz armó una ONG trucha como estrategia legal para defender al Grupo Clarín en el caso Fibertel. Todo comenzó con la resolución 100/2010, que estableció la caducidad de la licencia de Fibertel, absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. En ese momento, Rosenkrantz puso a jugar a la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC). Esta ONG fue creada en 2000 y utilizada para plantear un supuesto interés colectivo en el funcionamiento de Fibertel. Su domicilio era el mismo que el estudio de Rosenkrantz, y sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín.