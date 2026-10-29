A un año de unos comicios fundamentales para el futuro del país, el mapa electoral ya empezó a fragmentarse y los gobernadores comenzaron a mover sus calendarios. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia adelantará las elecciones de 2027 para separar los comicios locales de la votación nacional.

{{{htmlAmp}}}

“Vamos a adelantar las elecciones”, afirmó el mandatario este miércoles en declaraciones para TN. Si bien ratificó que Río Negro elegirá a sus próximas autoridades antes de las elecciones presidenciales, evitó precisar cuándo se realizará la convocatoria.

La decisión se inscribe en la estrategia de los mandatarios provinciales que buscan separar las discusiones provinciales de la disputa presidencial. El desdoblamiento permite que las fuerzas locales compitan con una agenda propia, sin quedar necesariamente atadas a las candidaturas y alianzas que se definan para la elección nacional.

En paralelo, Weretilneck se pronunció a favor de derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que los partidos políticos deben tener la responsabilidad de definir sus candidatos. El gobernador cuestionó que el conjunto de los ciudadanos deba participar en la selección de postulantes de fuerzas políticas a las que no necesariamente adhieren.

El Gobierno no tiene los votos para suspender las PASO de 2027 y corrió su deadline de noviembre a enero. Hace un mes decían que si no salía el 1 de noviembre, no salía más, pero en la Casa Rosada van a volver a insistir.

El plan de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, los Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, es unir el debate de la reforma electoral a la discusión por el Presupuesto. El presidente Javier Milei va a todo o nada en las sesiones de diciembre por la suspensión de las primarias. Si no salen ahí, habrá finalmente internas en 2027, un peligro que el ministro de Economía, Luis Caputo, quería evitar por las corridas cambiarias que sufrieron los últimos dos gobiernos tras esas elecciones de agosto.

Elecciones 2027: qué provincias ya fijaron fecha

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto de convocatoria y estableció que las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027. La decisión ya ingresó en la etapa institucional y la Junta Electoral provincial puso en marcha el cronograma para elegir gobernador, vice, legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales.

Jaldo sostiene que no se trata técnicamente de un adelantamiento, sino de mantener una tradición electoral tucumana que ya llevó las elecciones provinciales a la primera mitad del año en procesos anteriores. No obstante, el efecto político es que Tucumán elegirá gobernador más de cinco meses antes de la elección presidencial, prevista para el cuarto domingo de octubre.

En el otro extremo aparece Catamarca: Raúl Jalil ya anunció que no desdoblará y que la provincia elegirá gobernador el mismo día que Presidente. Si se mantiene el calendario establecido por la legislación nacional, será el 24 de octubre de 2027. Hasta ahora, la definición más clara a favor de una elección concurrente con la nacional.

Entre esos dos vértices, hay gobernadores que ya resolvieron separar sus elecciones, pero todavía no firmaron la convocatoria ni determinaron el domingo exacto. Córdoba integra ese grupo de provincias donde el escenario político apunta a una elección separada, pero la fecha todavía está abierta. En el oficialismo provincial se descuenta que la discusión por la gobernación tendrá calendario propio y se analizan alternativas para la primera mitad del año. Sin embargo, Martín Llaryora todavía no formalizó ninguna convocatoria, aunque se especula que sea entre marzo y mayo.

En el caso de Santa Fe, también se registrará una elección separada. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció que habrá PASO y que la provincia votará a sus nuevas autoridades un día distinto que a las nacionales. Según el medio local El Litoral, las primarias serán el 18 abril y los comicios a gobernador el 13 junio, lejos de la presidencial prevista para octubre.

Mientras que en Chaco, Leandro Zdero confirmó que la elección provincial no coincidirá con la presidencial. Allí hay, además, condicionamientos constitucionales que obligan a separar ambos procesos. Se menciona septiembre como probable período electoral, pero el mandatario fue explícito al aclarar que todavía no existe una fecha definida.

Jujuy también se encamina a votar antes de octubre, mientras otras provincias todavía mantienen abierta la discusión. Entre ellas está Buenos Aires, donde Axel Kicillof no resolvió si repetirá el esquema de desdoblamiento utilizado en las legislativas de 2025. La decisión bonaerense tendrá un peso especial por tratarse del distrito con mayor cantidad de electores del país.