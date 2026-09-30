Weretilneck suma un nuevo conflicto con los docentes: UnTER reclama por salarios, jubilaciones y obra social en Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck enfrenta un nuevo conflicto con la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER). Frente a la crisis económica, los docentes agremiados reclaman una convocatoria a paritarias para retomar la negociación salarial y discutir además reclamos vinculados con las jubilaciones y la obra social provincial.

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Mientras el Gobierno provincial convocó a ATE y UPCN a una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública para este miércoles 30 de septiembre, UnTER señaló que continúa a la espera de una convocatoria específica de la Secretaría de Trabajo. Su planteo fue difundido en el Consejo Directivo Central del gremio.

"Hasta el momento se espera la convocatoria. Obviamente denunciamos públicamente e insistimos a la Secretaría de Trabajo, porque acá hay una falla. Es la secretaría la que debería oficiar de mediadora", sostuvo a El Destape la secretaria general de UnTER, Laura Ortiz López. "Cuando una de las partes exige una convocatoria, debería convocar a ambas partes. Esto no está pasando”, sentenció.

Cinco meses sin paritaria y reclamos salariales

Ortiz López afirmó que el gremio reclama la convocatoria y rechaza las propuestas salariales realizadas por la Provincia, y señaló que la decisión de convocar a ATE y UPCN y no a UnTER profundiza el conflicto: "Nos preocupa porque agrava la situación que venimos llevando adelante con el Gobierno provincial ya hace un tiempo largo".

Según la secretaria general, UnTER lleva cinco meses sin un encuentro paritario y el conflicto también impacta sobre otros ámbitos de discusión. Además, Sobre los salarios, Ortiz López sostuvo que el gremio reclama una recomposición y cuestionó el argumento del Gobierno provincial de que sus propuestas acompañaron la inflación.

“Si se usan por los números que larga el INDEC, quedamos 1,8% por debajo y, aun así, sabiendo que esas cifras no son las reales y no corresponden al costo de vida real que tenemos acá en la provincia de Río Negro”, señaló.

El reclamo por las jubilaciones docentes

Uno de los principales puntos planteados por UnTER está relacionado con los trámites jubilatorios, por lo que Ortiz López aseguró que existen más de 100 casos de docentes que esperan completar su jubilación y explicó que la situación puede dejar sin ingresos a quienes realizaron una renuncia definitiva. "Hay una urgencia y una necesidad y, aparte, es un derecho para quienes hicieron sus aportes por años", sostuvo.

La dirigente vinculó el problema con un convenio firmado en 2021 entre el Gobierno provincial y ANSES. Según afirmó, la Provincia se había comprometido a no realizar propuestas salariales que incluyeran sumas no remunerativas.

"El Gobierno hoy quiere nuestros salarios compuestos por un 60% de sumas no remunerativas. Ante ese incumplimiento, ANSES tiene frenadas nuestras jubilaciones y 500 compañeros y compañeras están esperando que se avance en ese proceso", afirmó Ortiz López.

La disputa por la obra social

El reclamo de UnTER también alcanza a la obra social provincial. Ortiz López sostuvo que el gremio denuncia desde hace años problemas en su funcionamiento y reclama transparencia sobre el uso de sus recursos y, en ese contexto, cuestionó el proyecto de libre elección para quienes quieran dejar la obra social y planteó que la posibilidad de optar por una prepaga estaría limitada por los ingresos de los docentes.

"El Gobierno sale con un proyecto de libre elección para quienes se quieran ir de la obra social. Esto lo hace sabiendo que es una libre elección a medias porque, en realidad, si un docente cobra 1.300.000 pesos y está pagando un alquiler entre 800.000 y 1.000.000, ¿qué prepaga podés ir a elegir con ese valor? Ninguna", afirmó.