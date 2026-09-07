Weretilneck demora la reapertura del ciclo paritario y crece la tensión en Río Negro: "Los salarios siempre son insuficientes"

El Gobierno de Alberto Weretilneck mantiene sin fecha la reapertura de las paritarias estatales e incrementa la tensión salarial gremial. La última pauta acordada con los gremios terminó en agosto y, hasta el momento, la Provincia no anunció cuándo volverá a convocar al Consejo de la Función Pública ni a la paritaria docente. Así dejó pendiente la definición de los aumentos para los últimos meses de 2026.

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"​Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se exige la paritaria", expresó en diálogo con El Destape el secretario general del organismo, Rodrigo Vicente. Si bien ATE reconoce que el aumento que se dio fue actualizado por IPC, lo que permitió una menor pérdida de poder adquisitivo, consideró que "los salarios siempre son insuficientes".

La semana pasada el gobernador Weretilneck reconoció en dialogo con medios locales que los salarios "no alcanzan para cubrir el costo de vida", tanto en el sector público como en el privado. Además, aseguró que la situación genera “preocupación” y remarcó: "Si yo me pongo en el lugar de un empleado público que cobra lo que cobra, no alcanza, pero tampoco puedo dar más".

La necesidad de una paritaria

Desde ATE, remarcaron que es necesaria una nueva paritaria y "lo ideal sería que se liquide alguna suma antes del 20 de septiembre, para que se pueda cobrar con los próximos haberes". Vicente señaló que "la realidad es que no se pudo recuperar el porcentaje perdido desde fines del 2023".

"Los servicios, combustible y necesidades básicas siguen aumentando y terminamos llegando por detrás de la inflación pero asegurando la paridad", concluyó el secretario general.

Por su parte, la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) formalizó su reclamo ante el Ejecutivo y solicitó la convocatoria al Consejo de la Función Pública. El sindicato planteó que la próxima discusión no debería limitarse a establecer porcentajes de actualización, sino que también debería contemplar la recuperación del poder adquisitivo y la estructura salarial.

Además, UPCN cuestionó que la discusión pueda quedar condicionada a eventuales conversaciones entre Weretilneck y el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar. Por ahora, tampoco está confirmada una nueva reunión entre ambos dirigentes.

UNTER mantiene un paro sin fecha

Otro de los frentes de lucha es la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), que mantiene aprobado un paro de 48 horas, aunque todavía no definió cuándo llevará adelante la medida. La protesta fue resuelta por el Congreso del sindicato como respuesta a la falta de convocatoria y de una nueva propuesta salarial.

La secretaria general, Laura Ortiz, había señalado que el paro podía concretarse durante septiembre, pero hasta el momento el gremio no comunicó una fecha. UNTER también convocó a participar de la Marcha Nacional de la Bronca, prevista para el 19 de septiembre.

Entre los planteos provinciales aparecen los salarios, la situación de los cargos docentes, las condiciones edilicias de las escuelas, los controles médicos, los descuentos por medidas de fuerza y las licencias gremiales.