En el año en el que se cumplieron los 50 años del golpe de Estado en la Argentina, este viernes 27 de noviembre comenzará en Mar del Plata el juicio oral y público de la “Causa Facio”, que investiga el encubrimiento de los denominados “vuelos de la muerte". El debate buscará determinar las responsabilidades de nueve imputados por 14 homicidios agravados y, de manera alternativa, encubrimiento, durante la última dictadura cívico-militar.

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La acusación sostiene que el ex juez Carlos Augusto Facio, titular del Juzgado en lo Penal Nº2 de Dolores desde el 10 de agosto de 1976 hasta mediados de 1984, desvió la investigación sobre cuerpos hallados en la Costa Atlántica. A pesar de que estos presentaban signos de tortura y habría avalado la hipótesis de que eran personas ahogadas y permitido que se las enterrara sin identificar.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal marplatense, integrado por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Alejandro Mancini. Por el Ministerio Público Fiscal (MPF) intervendrán la fiscala Laura Mazzaferri y la auxiliar fiscal Eugenia Montero.

Además de Facio, serán juzgados el exmédico policial Miguel Cabral, el entonces funcionario municipal de Dolores y responsable del área de Catastro Juan Domingo Montenegro, y los expolicías bonaerenses Mario Castronuovo, Juan Antonio Estrada, Domingo Oscar Martínez, Francisco Enrique Aristegui y Edgardo Emilio Luchetti.

Vuelos de la muerte en la Costa: dónde aparecieron los cuerpos

Los cuerpos de las víctimas aparecieron en playas del Partido de La Costa, Villa Gesell y Pinamar entre 1976 y 1980, después de haber sido arrojados desde aviones, un mecanismo de exterminio empleado por los militares para desaparecer a personas secuestradas y asesinadas. Sus identidades pudieron establecerse años después, a partir de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que retomó las tareas de identificación en 2006.

Las investigaciones permitieron reconstruir que las víctimas habían permanecido secuestradas ilegalmente en centros clandestinos de detención del Gran Buenos Aires. La mayoría había pasado por el circuito represivo conocido como Atlético-Banco-Olimpo (ABO) antes de ser arrojada al mar en los llamados vuelos de la muerte.

Entre las pruebas que serán analizadas figuran actuaciones de la época, incluidos informes médicos que atribuyeron las muertes a ahogamientos y procedimientos policiales vinculados con el hallazgo de los cuerpos.

Los vuelos de la muerte se abordaron en distintos expedientes, como el tercer tramo de la ESMA, con pilotos y tripulantes imputados, y procesos como el Circuito ABO, con decenas de acusados y condenados a lo largo de los distintos juicios.

La acusación sostiene que el ex juez Carlos Augusto Facio, desvió la investigación sobre cuerpos hallados en la Costa Atlántica.

Confirmaron condenas a genocidas por crímenes en vuelos de la muerte y en la ESMA

En marzo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó dos condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y Campo de Mayo. También ratificó otras dos prisiones perpetuas por los "vuelos de la muerte" y destacó el carácter de centros de exterminio de esos ámbitos.

El máximo tribunal penal del país ratificó las condenas contra el médico obstetra Jorge Luis Magnacco por robo de bebés en el Hospital Naval y el suboficial Víctor Roberto Olivera, también juzgado en la megacausa ESMA. También se ratificaron las penas perpetuas para los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance, según los fallos de la Sala II.

En la causa ESMA, el juez Alejandro Slokar sostuvo el "paradigma concentracionario" y definió a ese centro clandestino como un espacio de exterminio, con prácticas de deshumanización sistemática sobre los detenidos, según informó Noticias Argentinas. Sus votos fueron acompañados por Daniel Antonio Petrone y Gustavo M. Hornos.

La sentencia subrayó la participación de Magnacco como médico ligado a la maternidad clandestina y al Hospital Naval, y consideró que el cautiverio de mujeres embarazadas representó una manifestación extrema de violencia de género dentro del plan sistemático de apropiación de niños.

En paralelo, se ratificó la condena de Olivera por la detención ilegal de una mujer y su hija bajo el régimen de "libertad vigilada", luego de su permanencia en la ESMA.