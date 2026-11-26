El Congreso tendrá este jueves una jornada con sesiones simultáneas en ambas cámaras. El Senado fue convocado para debatir la reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO de 2027 y una ley de prevención de la ludopatía. En paralelo, Diputados tiene en agenda el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

{{{htmlAmp}}}

Las dos sesiones fueron convocadas para las 12. Su desarrollo y el tratamiento efectivo de cada proyecto dependerán del quórum y de las negociaciones entre los bloques. El oficialismo todavía buscaba acuerdos para avanzar con las iniciativas centrales.

Qué se vota hoy en el Senado

La Cámara alta tiene previsto tratar la reforma electoral impulsada por el Gobierno, cuyo punto principal es la suspensión, por única vez, de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. No se trata de una eliminación permanente de las primarias.

El proyecto también incorpora un capítulo de Ficha Limpia, con restricciones para la postulación de personas con condenas por delitos de corrupción, y cambios vinculados con la veda y las campañas electorales. Para obtener media sanción, la iniciativa necesita el respaldo de 37 senadores. Si se aprueba, pasará a Diputados para continuar su trámite.

Ley de ludopatía y apuestas online

Otro de los temas centrales es la ley de prevención de la ludopatía, que apunta a regular las apuestas online, con especial atención a la protección de menores y la publicidad del juego.

El Senado tiene previsto tratar el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. Si lo aprueba sin cambios, podría convertirse en ley. Además, los bloques acordaron abordar una iniciativa complementaria con modificaciones propuestas por el oficialismo.

Estatuto del Periodista y otros temas

La agenda del Senado incluye también una propuesta para prorrogar por seis meses la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional, cuya derogación está prevista para el 1° de enero. Además, se prevé el tratamiento de acuerdos y pliegos judiciales y diplomáticos.

El proyecto sobre falsas denuncias fue incorporado al acta de Labor Parlamentaria, pero después trascendió que podría ser retirado del temario. Por eso, su tratamiento no estaba confirmado.

Qué se vota hoy en Diputados

La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial con el Presupuesto 2027 entre los principales asuntos. El proyecto fija los gastos y recursos de la administración nacional para el próximo año. Si obtiene media sanción, deberá pasar al Senado.

El oficialismo mantiene negociaciones con bloques provinciales por cambios en el texto y por el quórum necesario para abrir la sesión. El bloque Provincias Unidas condicionaba su aporte al quórum a la incorporación de un capítulo sobre biocombustibles.

Reforma del Banco Central

Diputados también tiene previsto considerar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El temario contempla la aceptación de las modificaciones que introdujo el Senado. Si la Cámara baja las aprueba, el proyecto quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo.

El resto del temario de Diputados

De acuerdo con la agenda oficial de la Cámara de Diputados, la convocatoria incluye además:

Acuerdo Mercosur-AELC : aprobación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio.

: aprobación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio. Comercio de servicios del Mercosur : una enmienda al Protocolo de Montevideo y sus listas de compromisos específicos.

: una enmienda al Protocolo de Montevideo y sus listas de compromisos específicos. Transferencia de competencias a CABA : dos acuerdos para el traspaso de funciones judiciales en materia criminal y correccional de menores y de competencias penales de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

: dos acuerdos para el traspaso de funciones judiciales en materia criminal y correccional de menores y de competencias penales de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. PyMEs: modificación del artículo 2° de la Ley 24.467, que establece el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.

modificación del artículo 2° de la Ley 24.467, que establece el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas. Prevención de la tortura : consideración de la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

: consideración de la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Guillermo Brown: institución del 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown.

La inclusión de un tema en la convocatoria no garantiza que llegue a votarse: el orden y el avance de la sesión pueden modificarse según los acuerdos parlamentarios.