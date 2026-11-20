Los argentinos votarán al nuevo presidente en las elecciones 2027, pero también deberán renovar parte del Congreso y elegirán autoridades locales en casi todo el país, desde gobernadores hasta intendentes y concejales. Sin embargo, las fechas electorales varían de acuerdo a la provincia y el distrito, por lo que el calendario se extenderá por varios meses del año.
¿Qué se vota en las elecciones de 2027 en Argentina?
La elección principal será la del presidente y el vicepresidente para el período 2027-2031. La Constitución permite una reelección consecutiva, por lo que Javier Milei podrá buscar un segundo mandato, el mandatario adelantó sus deseos de hacerlo, pero no lo oficializó.
También se renovará una parte del Poder Legislativo:
- Cámara de Diputados: se elegirán 130 de las 257 bancas, ya que el cuerpo se renueva por mitades cada dos años.
- Senado: se definirán 24 de las 72 bancas, correspondientes a ocho distritos.
Qué provincias eligen senadores
Los distritos que renuevan su representación en la Cámara alta son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Cada uno elegirá tres senadores. El sistema asigna dos bancas a la lista más votada y una a la que quede en segundo lugar, por lo que el reparto depende de cómo se distribuyan los votos entre las principales fuerzas.
Una por una, las provincias que votan gobernador
En 2027 vencen los mandatos de los gobernadores de 21 provincias y de CABA:
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Mendoza
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Tierra del Fuego
- Tucumán
- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elegirá a su jefe de Gobierno.
Por su parte, Corrientes y Santiago del Estero quedan afuera, porque sus calendarios no prevén elegir gobernador ese año. También dependerá de cada distrito cuándo se eligen los legisladores provinciales, intendentes, concejales y las autoridades locales.
Las fechas clave de las elecciones 2027
- PASO nacionales: el domingo 8 de agosto de 2027, según la legislación vigente. Las primarias podrían suspenderse, así que la fecha deberá confirmarse.
- Elecciones generales: el domingo 24 de octubre de 2027, de acuerdo con el Código Electoral Nacional, que fija la votación el cuarto domingo de octubre.
- Balotaje: si ninguna fórmula presidencial logra los votos necesarios, la segunda vuelta debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la elección general. Por eso se ubicaría en noviembre de 2027.
Las provincias con elecciones desdobladas
Cada provincia puede fijar su propio cronograma y decidir si sus comicios provinciales coinciden o son separados de nacionales. Hasta ahora hay dos calendarios adelantados:
- Santa Fe: el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció las PASO para el 18 de abril de 2027 y las generales para el 13 de junio. Sin embargo, falta el decreto de convocatoria para oficializarlas.
- Tucumán: las elecciones provinciales serán el domingo 9 de mayo de 2027. Ese día, los tucumanos se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.