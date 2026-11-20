Qué se vota en Argentina en las elecciones 2027: los cargos en juego y las fechas a tener en agenda

Los argentinos votarán al nuevo presidente en las elecciones 2027, pero también deberán renovar parte del Congreso y elegirán autoridades locales en casi todo el país, desde gobernadores hasta intendentes y concejales. Sin embargo, las fechas electorales varían de acuerdo a la provincia y el distrito, por lo que el calendario se extenderá por varios meses del año.

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¿Qué se vota en las elecciones de 2027 en Argentina?

La elección principal será la del presidente y el vicepresidente para el período 2027-2031. La Constitución permite una reelección consecutiva, por lo que Javier Milei podrá buscar un segundo mandato, el mandatario adelantó sus deseos de hacerlo, pero no lo oficializó.

También se renovará una parte del Poder Legislativo:

Cámara de Diputados: se elegirán 130 de las 257 bancas, ya que el cuerpo se renueva por mitades cada dos años.

se elegirán 130 de las 257 bancas, ya que el cuerpo se renueva por mitades cada dos años. Senado: se definirán 24 de las 72 bancas, correspondientes a ocho distritos.

Qué provincias eligen senadores

Los distritos que renuevan su representación en la Cámara alta son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Cada uno elegirá tres senadores. El sistema asigna dos bancas a la lista más votada y una a la que quede en segundo lugar, por lo que el reparto depende de cómo se distribuyan los votos entre las principales fuerzas.

Una por una, las provincias que votan gobernador

En 2027 vencen los mandatos de los gobernadores de 21 provincias y de CABA:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Tierra del Fuego

Tucumán

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elegirá a su jefe de Gobierno.

Por su parte, Corrientes y Santiago del Estero quedan afuera, porque sus calendarios no prevén elegir gobernador ese año. También dependerá de cada distrito cuándo se eligen los legisladores provinciales, intendentes, concejales y las autoridades locales.

Las fechas clave de las elecciones 2027

PASO nacionales: el domingo 8 de agosto de 2027, según la legislación vigente. Las primarias podrían suspenderse, así que la fecha deberá confirmarse.

el domingo 8 de agosto de 2027, según la legislación vigente. Las primarias podrían suspenderse, así que la fecha deberá confirmarse. Elecciones generales: el domingo 24 de octubre de 2027, de acuerdo con el Código Electoral Nacional, que fija la votación el cuarto domingo de octubre.

el domingo 24 de octubre de 2027, de acuerdo con el Código Electoral Nacional, que fija la votación el cuarto domingo de octubre. Balotaje: si ninguna fórmula presidencial logra los votos necesarios, la segunda vuelta debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la elección general. Por eso se ubicaría en noviembre de 2027.

Las provincias con elecciones desdobladas

Cada provincia puede fijar su propio cronograma y decidir si sus comicios provinciales coinciden o son separados de nacionales. Hasta ahora hay dos calendarios adelantados: