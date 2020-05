Organizaciones feministas presentarán en la Legislatura una solicitud para iniciarle juicio político según la constitución provincial al juez Miguel Ángel Donnet, integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, luego que emitiera opiniones para intentar degradar a las mujeres y atacar a la dirigente social de Jujuy Milagro Sala. Sindicatos, agrupaciones sociales y legisladores repudian a Donnet y lo acusan de no ser idóneo para el cargo.

"Está bien no hay que discriminar, las negras chorras también son mujeres”, escribió hace algunas semanas desde su cuenta personal de Facebook Donnet quien hizo el comentario en la publicación de una mujer que compartió una nota del sitio Perfil de 2018 donde informaban que otorgaban la prisión domiciliaria a Milagro Sala. El magistrado compartió la nota, pese a que era vieja, cuando en la Argentina los grandes medios disparaban información falsa por la excarcelaciones de presos por la pandemia del coronavirus.

La presentación contra Donnet es impulsada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Y la Cátedra de Géneros, Sexualidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. El pedido fue recibido en la Legislatura de Chubut y deberá ser tratado en comisión si logra el quórum necesario.

Las denunciantes afirman que la expresión de Donnet es discriminatoria e incompatible con el derecho internacional de derechos humanos. "El lenguaje refleja sus valores y sus prejuicios. O bien desconoce el marco de los derechos o se burla de estos, sobre todo aquellos referidos al debido proceso, al juicio justo, al principio de inocencia y al derecho a la libertad", explicó a El Destape Alejandra Tolosa, abogada patrocinante en la presentación del pedido de juicio político.

En el escrito presentado explican el motivo del pedido de juicio: "Por el incumplimiento por parte del ministro con las obligaciones que el Estado Argentino tiene con la comunidad internacional en relación a los derechos humanos , en especial el derecho a la no discriminación por motivos de género, odio racial y de clase".

Las denunciantes argumentan que Donnet mostró una parcialidad que puede manifestarse en cualquier fallo que tome en un futuro y, de esa manera, viola la garantía de imparcialidad. Además advierten que no es la primera vez que el magistrado hace comentarios misóginos.

El día que juró ante el Superior Tribunal de Justicia dijo a los medios: “La participación de la mujer oxigena mucho, pero se debe preparar. Si hay una vacante no tengo ningún problema que venga una mujer, al contrario, pero lo que pasa es que la mujer no deja de ser mujer y tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio. Se le hace mucho más difícil… me la está haciendo más difícil mi mujer para que yo pueda venir acá; se imagina una mujer abogada… pero hay muy buenas abogadas”.

Tiempo después, en el año 2018 escribió en su cuenta de Facebook sobre una marcha de mujeres que pedían igualdad de género: "“La verdad que los senos más bellos son los de mi mujer amada y los de mi madre que me alimentaron de bebé. Lo que vemos en las protestas tienen la misma imagen de las hembras de los mamíferos y anhelo que un día no muy lejano dejen de denigrarse como seres humanos”.

El Superior Tribunal de Justicia se despegó de las expresiones de Donnet, afirmó que el funcionario está con licencia médica y afirmó en un comunicado: "éste Tribunal ante cualquier tipo de expresiones que propicien la discriminación, la violencia y la vulneración de los derechos humanos de las personas, las emita quien las emita".

La presentación contra Donnet fue respaldada por el Sindicato de Trabajadores de la provincia de Chubut y 20 organizaciones sociales de la provincias. A su vez, el Frente de Mujeres y Disidencias de Unidos y Organizados para la Victoria Puerto Madryn exigió que e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADl) se pronuncie sobre "este grave hecho de discriminación, de acuerdo al marco legal y de compromisos que ha asumido el Estado Argentino”.