Denuncian a un funcionario de Salud Mental de Catamarca por ejercer violencia de género contra su expareja: “Hoy me toca a mí”

Un caso de violencia de género involucra al Gabinete de Raúl Jalil en Catamarca. El director provincial de Políticas de Prevención, Promoción y Abordaje Comunitario en Salud Mental y Adicciones de Catamarca, Diego Molina, fue denunciado tras los ataques a su expareja, Luciana Barboza, que trabaja junto a él en el Ministerio de Salud.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima en la Unidad Judicial Especializada en Violencia Familiar y de Género y, luego, fue ratificada por la propia víctima. El ministro de Salud de la provincia catamarqueña, Lucas Zampieri, resolvió desplazar a Molina de su puesto.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la víctima decidió romper el silencio y hacer pública la situación. “Hoy me toca a mí”, expresó Barboza al relatar que Molina la violentó el pasado miércoles 23 de octubre. “Lo hizo de tal manera, que estuve internada en un sanatorio de Capital. Llegó la Policía, el SAME, en fin. Todo eso que se hace cuando estas cosas nos pasan”, detalló.

En su posteo indicó que quedó inmovilizada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. “Fue tal que al día de hoy sigo con mareos y vértigo, dolores de cabeza, sin poder alimentarme con normalidad por el golpe en la mandíbula, una contusión en la cadera. Todo está documentado, todo está denunciado”, reveló.

Además, contó que no fue la primera vez que padeció acciones violentas por parte del denunciado: "Fueron numerosos los hechos, ni hablar de la psicológica (todo también acreditado y con testigos nombrados ante la Justicia). Todas las personas que deben estar informadas de la gravedad de la situación lo están”, aclaró.

Si bien el ministro Zampieri confirmó el despido de Molina, demoró en tomar la decisión. Días atrás, la mujer se pronunció sobre el accionar de las autoridades del Ejecutivo. “¿Qué mensaje le están dando a todas las mujeres de un Ministerio que son violentadas? No estoy loca. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se minimice la gravedad de lo que me pasó", advirtió.

Y agregó: "Yo no soy la voz de nadie, apenas puedo con la mía, pero esta hoy es mi lucha. Pensé mucho en escribir esto, porque claro ‘el qué dirán’, ‘van a pensar que quiero que me tengan lástima’, ‘se hace la víctima’. No me hago, hoy lo SOY. Yo solo quiero sanar, comenzar de nuevo, ir como todos los días a mi lugar de trabajo. El resto la Justicia lo determinará”.

De acuerdo a lo informado por el medio local El Ancasti, el Ministerio de Salud le ofreció asistencia psicológica a la víctima. Actualmente, se encuentra de licencia tras todo el sufrimiento que le tocó y toca atravesar.

Profesionales de Salud Mental de Catamarca exigen una revisión salarial: "Situación insostenible"

En el marco del ajuste y desguace estatal llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei, el sector de la salud mental en Catamarca también sufre por los recortes del gobernador Jalil. En este panorama crítico, trabajadores del Hospital San Juan Bautista denuncian el incumplimiento de acuerdos previos por parte de las autoridades "que agravan la precariedad laboral".

El servicio de guardia del hospital público de mayor complejidad del territorio catamarqueño reveló que la "situación es insostenible". Los trabajadores padecen las pobres condiciones laborales y los funcionarios están en la mira por no responder a los reclamos. El presidente del Colegio de Psicólogos de Catamarca, Javier Godoy, contó que los empleados "están cobrando un 25% del valor" que corresponde a la consulta, por lo que no es un "reclamo por incremento de sueldo". "El problema no es sobre actualización, sino evitar la desvalorización", indicó.

En ese sentido, reveló que, "a principios de octubre, ofrecieron una cantidad de horas pautadas para distribuir" entre el cuerpo médico. Luego, aseguró que, a los 15 días, elevaron otra alternativa, pero ni siquiera era superadora a la anterior. “Los profesionales que componen el servicio son personas con trayectoria y formación. No podemos pensar en ellos como descartables”, afirmó Godoy en una conferencia de prensa.

A nivel nacional, está la línea 144 a disposición para casos de violencia de género. El Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, está a cargo de profesionales de este campo y funciona las 24 horas de los 365 días del año.