Vialidad: la contundente prueba de la defensa de CFK que desarma la denuncia de la oposición

Los abogados de la Vicepresidenta mostraron que la oposición respaldó los montos de asignación a la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Los abogados defensores de la vicepresidenta Cristina Kirchner mostraron este lunes que la oposición respaldó la asignación de las partidas para la obra pública de Santa Cruz durante el kirchnerismo, según relataron en su primera jornada de alegatos de la causa Vialidad. Inclusive, uno de los diputados que había denunciado en 2008 un supuesto redireccionamiento discrecional de fondos para la provincia patagónica luego presentó un proyecto de presupuesto con los mismos montos que proponía la supuesta "asociación ilícita": el gobierno de Cristina Kirchner.

Ary Llernovoy, del equipo del abogado Carlos Beraldi que representa a la exmandataria, expuso que diputados opositores con mandato entre 2004 y 2015 propusieron asignarle a las obras cuestionadas los mismos montos que las partidas finalmente aprobadas por el oficialismo y que la propia oposición habían denunciado en 2008 como un manejo discrecional para alimentar una supuesta matriz de corrupción.

"Cómo se asignaban las partidas presupuestarias era algo debatido por los legisladores y no por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner", comenzó Llernovoy. En ese marco, agregó que "la asignación de partidas en Santa Cruz era una cuestión de carácter político, no un delito".

"Incluso, en algunos ejercicios (presupuestarios) del período investigado hasta había consenso entre oficialismo y oposición. La oposición estaba presentando proyectos de Presupuesto alternativos porque no estaba de acuerdo con ciertas prioridades presupuestarias del Poder Ejecutivo, entonces introducía modificaciones. Si no les hubiese gustado cómo se asignaban las partidas a Santa Cruz lo hubiesen modificado y no sucedió", explicó Llernovoy, recogiendo el argumento dado por el testigo Alejandro Ciro Álvarez, ex asesor de la Cámara de Diputados.

Acto seguido, el magistrado mostró el Presupuesto alternativo de 2011 que presentó la oposición en 2010 como dictamen de minoría, que asignaba el mismo monto global a la Dirección Nacional de Vialidad que el proyecto de Presupuesto del oficialismo, unos 9.100 millones de pesos. Y luego precisó que no solo el monto global sino también las obras propuestas para Santa Cruz eran exactamente las mismas, con los mismos montos para cada una en el Presupuesto oficialista y el opositor.

Uno de los firmantes de este proyecto alternativo era Juan Carlos Morán, denunciante original en 2008 de la supuesta trama de corrupción que resucitó Javier Iguacel (director de Vialidad de Mauricio Macri) en 2016 para impulsar este juicio.

De este modo, pese a denunciar en 2008 la existencia de una supuesta asociación ilícita conformada por altos funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner para asignar la obra pública en Santa Cruz con sobreprecios, los propios diputados opositores avalaron los montos asignados en 2010 a la obra pública de 2011 en esa provincia, cuando los mismos funcionarios seguían mayormente en el poder.

Llernovoy mostró además que la oposición también presentó un Presupuesto alternativo en 2011 (a ser ejecutado en 2012) en el que, de igual forma, incluyeron las mismas obras y montos para Santa Cruz que los incluidos en el proyecto de Presupuesto del oficialismo.

El abogado, por último, mostró que quienes firmaron estos dictámenes de minoría con los presupuestos alternativos fueron figuras de la oposición de evidente distancia con el kirchnerismo. En se sentido, el de 2011 fue firmado por Alfonso Pray-Gay, mientras que el de 2010 fue firmado no solo por Morán sino también por el propio Prat-Gay, Eduardo Amadeo, Adrián Pérez y Jorge Triaca, entre otros.

Llernovoy señaló incluso que los sucesivos presupuestos aprobados por el oficialismo durante el kirchnerismo fueron también votados por legisladores opositores como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Francisco De Narváez, Cristian Ritondo, Gerardo Morales o Miguel Ángel Pichetto (entonces en el Frente para la Victoria).