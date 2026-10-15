En medio de la interna, Karina viajó a EEUU para estar con Milei y fue la gran ganadora de la sesión que salvó al DNU 70

En medio de la interna en el Gobierno, el sector de Karina Milei y los Menem fue el gran ganador de la sesión que salvó al DNU 70/2023. Con Javier Milei en EEUU y Luis Caputo en Tailandia, la Secretaria General viajó sorpresivamente a Estados Unidos para estar con su hermano y siguió por teléfono los movimientos en el Congreso.

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No estaba pautado que esté Karina Milei en el viaje pero fue hacia EEUU. El Presidente regresa este viernes de su minigira por ese país. Este martes, la hermana participó de la reunión de mesa política en la Casa Rosada.

Si bien el viernes fuentes oficiales habían informado que la Secretaria General no iría a este viaje con su hermano, en la noche del martes se fue Karina con Milei y el Canciller Pablo Quirno hacia USA.

La jugada con la Corte Suprema armada por el karinismo y las negociaciones de Diego Santilli y los Menem con el PJ aliado y la UCR fueron las claves de la caída de la sesión. Un respiro para la hermanísima mientras se debate en la interna sobre los cierres de alianzas en las provincias.

En la previa, el caputismo intentó facturar a Karina y los Menem un posible fracaso en la sesión en la Cámara baja que preside Martín Menem. Apenas se cayó la sesión, rápido, el titular de Diputados tuiteó: "Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso".

La cuenta de X llamada El Jefe, que manejan en el karinismo, también velozmente salió a anotarse el poroto: "Fracasó la sesión golpista: la oposición solo juntó 121 diputados y no tuvo quórum para tocar el DNU 70/2023. Excelente trabajo de LLA comandado por Karina, Martín y Lule Menem y Diego Santilli".

Hubo celebración interna en ese sector y alivio. Y hay optimismo en tratar de meter en el mediano plazo otra vez el tema tierras y bajar definitivamente la ley que restringe la venta a extranjeros.

En el karimenemismo igualmente salieron a darle el crédito a todo el equipo libertario: "Esto de hoy es producto del laburo de toda la mesa política", afirmaron ante El Destape en referencia a los Caputo y a Patricia Bullrich.

Este hecho llega en medio de una interna complicada para los planes de reelección de Milei. Es que el ministro de Economía pide apurar el cierre de alianzas electorales con los gobernadores. Pero en el ala política hay resistencia. Y ese hecho generó malestares y cruces.

Toto Caputo hace dos semanas que pega faltazo a las reuniones de mesa política que encabeza Karina Milei y no asistió a actos en las provincias. También se ausentó en la reunión de gabinete que lideró el Presidente.

La semana pasada, el sector de Karina Milei había dado un paso clave para la caída de la sesión de hoy en la que la oposición intentaba voltear el DNU 70 e incluìa la caída de la ley de tierras.

Es que el Nº 2 del Ministerio de Justicia, Santiago Viola, hombre pleno del karinismo, negoció con la Corte el fallo que finalmente el viernes repuso la vigencia de la ley de tierras días después de otro fallo controvertido donde la daba por muerta. El Gobierno eligió ceder con tierras pero preservar la vida del DNU 70, corazón del modelo libertario. Finalmente, dio resultado. La oposición no llegó a los 129 hoy y se cayó la sesión.

El Gobierno tuvo ayudas clave, como los ejemplos de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), los dos gobernadores peronistas aliados. Llamó la atención que dieron quórum los diputados de Raúl Jalil (Catamarca), que también es aliado de Milei. En el Gobierno se burlaban de una de las diputadas que responde al catamarqueño, Marìa Fernanda Ávila: "Es producto del amor que le tiene al kuka de Nicolás Massot", afirmaron ante El Destape en referencia al diputado opositor.