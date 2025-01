Bullrich llamó "terrorista" a Maduro y alertó que podría "tomar de rehén" a la Selección

En medio de la visita del dirigente venezolano Edmundo González Urrutia al país para reunirse con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo es "una muestra del modelo terrorista criminal del régimen de Nicolás Maduro". Además, denunció que ese país tiene "20 rehenes extranjeros" que utiliza "para negociar" y planteó que la situación que atraviesa el gendarme marca un "antecedente" que podría sucederle también a jugadores de la Selección Argentina de fútbol.

"Este antecedente es algo que nunca se hubiera imaginado. Pensemos que hace poco fue la Selección Argentina a jugar a fútbol, ¿qué pasa si el día de mañana deciden tomar de rehén a la Selección Argentina? Es un régimen sin Estado de derecho, cualquier cosa puede hacer para retener el poder", dijo Bullrich en declaraciones a La Nación+.

La ministra de Seguridad calificó la situación de Gallo, que está detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado, como "una muestra del modelo terrorista criminal del régimen de Maduro, de Diosdado Cabello y del fiscal general, que de fiscal no tiene nada". "Lo muestran con un uniforme de preso, por fuera de la legalidad. Un video sin fecha, sin lugar, sin nada, es típico de una organización terrorista que muestra una prueba de vida", señaló.

Para Bullrich hay "20 rehenes extranjeros" detenidos en Venezuela

En ese sentido, la funcionaria denunció que el Gobierno venezolano "junta gente de distintos países" y "los retiene" con el objetivo de "negociar algo en algún momento". "Algo están queriendo negociar, por eso toman rehenes. Hay unos 20 rehenes extranjeros", apuntó.

Bullrich reiteró que "el único pedido de Argentina es que lo liberen" y destacó las medidas cautelares dispuestas ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de su liberación. "Presentamos una demanda en la Corte Penal Internacional. Hemos hablado con casi todos los países del mundo", sostuvo.

La ministra denunció que Fabiola Yáñez "se escapó" de su custodia

Por otro lado, la ministra acusó a la ex primera dama Fabiola Yáñez de "escabullirse" del personal que la vigila en la ciudad española de Madrid, donde reside actualmente. "El día 31 la señora Yáñez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia. La custodia después se enteró por una foto en Instagram, la llamaron por teléfono en infinidad de oportunidades y no atendió. Se escapó", indicó Bullrich.

La funcionaria explicó que el lunes va a "presentar a la Justicia una nota" para que se le retiren los dos custodios a la ex primera dama, los cuales -según dijo- cuestan "23 mil euros por mes cada uno" para un caso en el que "no hay riesgo". "Las custodias no pueden ser intermitentes. Terminan siendo servicios personales, un día la uso porque me llevan en auto y otro día no. Esto es lo que ha sucedido", resaltó.