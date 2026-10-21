Vence la Emergencia en Salud Pediátrica y las protestas vuelven a tomar fuerza en el Congreso

La Emergencia en Salud Pediátrica, que deja sin marco jurídico el reclamo de los trabajadores y los familiares de pacientes de centros pediátricos, vence este miércoles 21 de octubre. Por el fin de la emergencia y en reclamo de una nueva norma que quede vigente y no de forma temporal, los madres y padres de niños pacientes protestarán frente al Congreso, en una jornada que estará marcada por la habitual marcha de jubilados y una nueva concentración del colectivo de personas con discapacidad. Consultados hace algunas semanas, desde el Ministerio de Salud opinaron en diálogo con El Destape que "la emergencia nunca fue necesaria" y que, lo que hizo el Gobierno nacional respecto al Hospital Garrahan fue un "reordenamiento de cuentas", necesario para "iniciar un plan de obras inédito en la historia del Hospital".

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Desde Soy Garrahan, organización de familiares de pacientes del centro pediátrico más grande del país, exigieron que el Congreso apruebe una ley definitiva, y no de emergencia, para "que la salud pediátrica no sea un tema de discusión anual". En un comunicado, sostuvieron: "Ante la ley votada en 2025 pero nunca implementada, denunciamos lo que está sucediendo: faltantes de insumos, medicación y turnos. Nuestros hijos se mueren, la ausencia del Estado tiene consecuencias irreversibles en su salud". Fuentes de la cartera de Salud aseguran que, "desde el hospital", desmienten "la falta de medicación" y que "no hay internamente denuncias en este sentido".

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Sin embargo, los madres y padres cuentan testimonios desgarradores sobre la salud de sus hijos, con la falta de entrega de medicamentos o, en caso de que se entrege, se haga de forma intermitente. En diálogo con El Destape, Noemí, madre de Adriana, contó cómo fue el deterio en la salud de su hija, quien padece síndrome de Lennox-Gastaut, a raíz de la irregularidad a la hora de darle la medicación. "Adriana estuvo cuatro meses sin medicación, en los que se le empeoraron totalmente las convulsiones. Dimos un retroceso fatal hasta el punto en que está utilizando actualmente pañales, porque ya no tiene la disposición de ir al baño", relató. Tras cuatro meses, volvieron a darle medicación, pero de forma intermitente e, incluso, volvieron a pasar dos meses sin recibirla. "Adriana tiene un retroceso enorme. No exagero en nada. De cuatro convulsiones en una semana, o a veces no tenía ni una, pasó a 12 o 13 convulsiones por día", agregó.

Ese es solo uno de los múltiples testimonios que difunden los padres y madres de pacientes del Garrahan, que también denuncian incumplimiento en la obra social Incluir Salud. "Las obras sociales, las prepagas y los planes de salud (como Incluir Salud) no están dando respuesta a los reclamos: hay miles de niños y niñas sin poder acceder a operaciones, tratamientos, estudios y consultas", indicaron desde Soy Garrahan. Una situación similar relató la semana pasada la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana quien, ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, dijo: "El gobierno de Milei no está autorizando medicamentos oncológicos para niños del Garrahan".

Por todo esto, este miércoles estarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos junto a los jubilados y participarán de una misa junto a curas de Opción por los Pobres y la Mesa Ecuménica.

El nuevo proyecto de ley

En constante diálogo con trabajadores de hospitales y con familiares de pacientes, diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron semanas atrás un proyecto de Ley de Salud Pediátrica y Residencias Nacionales, con la firma de Pablo Yedin, Claudia Palladino Paula Penacca, Ana María Ianni, Cecilia Moreau, German Martínez, Ariel Rauschenberger, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Julia Strada. Los legisladores ya le pidieron al presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar, que comience el debate en ese debate legislativo.

El proyecto dispone la asignación "prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país". Además, contempla la "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica".

Marcha al Congreso: la primera después de la represión

La semana pasada, la Plaza de los Dos Congresos fue el escenario de otra brutal represión de las fuerzas de seguridad, al servicio del gobierno de Javier Milei. Desde las 12, volverá a haber sesión, con un temario que repetirá algunas iniciativas que no tuvieron quórum la semana pasada, como la Emergencia en Discapacidad y los proyectos de endeudamiento, y una parte de la manifestación se repetirá, como el jueves pasado: el colectivo de personas con discapacidad, que estuvo firme durante horas hasta la decepción con sus propios representantes que no dieron quórum, dirá presente desde las 11.

"Expresamos nuestro rechazo al proyecto oficialista que obtuvo dictamen de mayoría, ya que no constituye una mejora respecto de la Ley 27.793 y contiene disposiciones que podrían implicar retrocesos en derechos, prestaciones y condiciones de sostenibilidad del sistema", indicaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en un comunicado. "La emergencia en discapacidad continúa. Por eso, exigimos la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad con pleno respeto de los derechos conquistados, previsibilidad para los prestadores y garantías efectivas para las personas con discapacidad y sus familias", agregaron.

El jueves pasado, las organizaciones de personas con discapacidad exigieron la renuncia de los diputados que los desoyeron. Este miércoles, estarán ahí de nuevo, firmes como rulo de estatua, con la expectativa de no ser víctimas, otra vez, de la casta libertaria y sus aliados. Lo mismo esperan los trabajadores y familiares de pacientes del Garrahan, también olvidados por el Gobierno. Milei, como es habitual, estará en España, lejos de los problemas de los postergados por sus políticas.