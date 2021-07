Vacunación COVID: Córdoba ya tiene más dosis que anotados, qué decía el macrismo

Negri y Juez dijeron que faltaban vacunas, pero ya no hay a quién vacunar por padrón.

La provincia de Córdoba superó el padrón de vacunas contra el coronavirus y ya no hay personas anotadas que no tienen su dosis asignada. De esta forma la realidad desmintió a los legisladores de Cambiemos Luis Juez y Mario Negri quien en los medios de comunicación denunciaron la supuesta falta de vacunas.

De acuerdo a información de La Voz del Interior, en Córdoba había 78 mil anotados sin turnos y este lunes se recibieron 128 mil nuevas vacunas Sinopharm y se aguardan otras 110 mil AstraZeneca, de las cuales sólo 40 mil pueden ir a completar esquemas.

Córdoba ahora deberá apuntar a los no vacunados que no se anotaron para recibir la inmunización contra el coronavirus. El número de no inscriptos se mantiene en torno a las 690 mil personas, es decir el 20 por ciento aproximadamente de los mayores de 18 años que viven en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti.

Pese al avance de la vacunación y la realidad que se vive en Córdoba, Negri ataca al gobierno en sus redes sociales. ""Señor Presidente: hay 6 millones de argentinos angustiados que esperan la segunda dosis de Spulnik V. En vez de hacer berrinches y atacar a la oposición dé respuestas a la sociedad que vive en la zozobra. Con las chicanas no va a conseguir vacunas", escribió en Twitter.

Por su parte, Luis Juez se pasea por todos los medios de comunicación para pedir vacunas contra el coronavirus. “Le pagamos el 60% a AstraZeneca y no llegó ni una jeringa”, afirmó en abril en una entrevista con Baby Etchecopar y añadió: “Si hubiesen sido más transparente, hoy estaríamos como Chile”.

Segunda dosis Sputnik V: Vizzotti confirmó cuándo llegan más vacunas

Tras su arribo en el aeropuerto internacional de Ezeiza luego de su gira por Reino Unido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, brindó una conferencia de prensa este lunes por la noche y deslizó cuándo habrá disponibles más segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. La funcionaria destacó los avances en el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina, se refirió a los contratos con todas las farmacéuticas por más dosis para el país y celebró la llegada de más de 2 millones de vacunas, con las cuales se superaron los 38 millones de dosis, que llegarán a más de 40 millones con los tres nuevos vuelos que arribarán esta semana al país.

"Con los tres vuelos que arribarán esta semana, la Argentina superará los 40 millones de vacunas recibidas para seguir distribuyendo en todo el territorio nacional, y esto nos permite ir ampliando los esquemas de vacunación", remarcó Vizzotti en su conferencia de prensa en el Aeropuerto internacional de Ezeiza este lunes pora noche.

La ministra, que pese a estar exceptuada realizará el aislamiento correspondiente, llegó al país en el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo desde China 768.000 dosis de Sinopharm junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini con quien estuvo desde la semana pasada en Gran Bretaña llevando adelante una agenda con incluyó reuniones con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame Sally Davies; la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton; y el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao Pangalos.