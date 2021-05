Una más: Macri mintió sobre su vacunación en Miami

El ex presidente viajó a Miami y dijo que pagó por la vacuna, pero la aplicación de la dosis es gratuita.

En febrero de este año, el ex presidente Mauricio Macri había anunciado que no se vacunaría contra el coronavirus hasta que el último de los trabajadores esenciales recibiera la vacuna. Fiel a su estilo de no cumplir su palabra, a los meses viajó a Estados Unidos por un congreso y se vacunó. Pero el ex mandatario dijo que "pagó" por la dosis en una "farmacia de barrio" de Miami, cuando en ese país la vacuna es gratuita.

En una entrevista con CNN, el ex mandatario argumentó por qué decidió vacunarse en otro país: "Primero, se vacunaron todos los que tienen situación de riesgo en Argentina (N. de R. no es cierto). Además, estando en Miami en la conferencia a la cual fue invitado por Lenín Moreno, me entero que en una farmacia de barrio en Coral Gables, a dos cuadras del hotel, se vacunaba".

"Consideré que lo mínimo que podía hacer como una aporte (si) era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar a alguien en Argentina, porque van a pasar meses para que todos los argentinos se puedan vacunar", replicó. "Lo vi desde ese lugar y nada invalida lo que dije", manifestó Macri justificando su falta de la palabra.

La vacunación en EE.UU., gratis

Pero lo llamativo es que el ex presidente dijo que "pagó" por una vacuna en Miami, en una farmacia local, cuando en realidad, tanto para turistas como para ciudadanos estadounidense, la aplicación de la vacuna es gratuita. Así lo asegura el Gobierno de Estados Unidos que "la vacuna sin cargo a todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente de su estado de inmigración o de su seguro de salud".

Además, aclaran que los proveedores de vacunas contra el COVID-19 no pueden: cobrarle por la vacuna cobrarle directamente los gastos de administración; copagos, coseguros ni el saldo de la factura después del reembolso correspondiente; negarle la vacuna a una persona que no tenga cobertura de seguro de salud, que tenga cobertura insuficiente o que no pertenezca a la red; cobrarle una consulta u otro cargo a quien recibe la vacuna si el único servicio prestado es la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

En tanto, los proveedores, sí pueden "solicitar el reembolso correspondiente al plan o programa de la persona que recibe la vacuna" por ejemplo, un seguro de salud privado por el cargo de administración de la vacuna.

Macri no aclaró en la entrevista y tampoco se le repreguntó qué pagó por la vacuna en Miami o a qué hacía referencia.

Por otro lado, el ex presidente minimizó las críticas que suscitaron por viajar al exterior a aplicarse la vacuna, cuando dijo que esperaría y chicaneó: "Siempre haga lo que haga... la misma gente que dijo que conmigo al mando del país habría 10 mil muertos, y hay 70 mil muertos, el populismo nos tiene acostumbrados a decir cualquier barbaridad, cualquier mentira, mentir sistemática y no reconocer".