Pfizer: Ginés denunciará a Bullrich por decir que le pidió coima al laboratorio a cambio de vacunas

El exministro de Salud desmintió la operación de la presidenta del PRO para atacar al Gobierno. Pfizer también la cruzó y la dejó mal parada.

El exministro de Salud Ginés González García habló por primera vez desde que dejó su cargo en el Gabinete de Alberto Fernández. Lo hizo para cruzar las acusaciones de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre el presunto pedido de coimas a Pfizer a cambio de vacunas. El exfuncionario anticipó que la denunciará ante la Justicia. Antes, el laboratorio salió a desmentir la operación de Bullrich.

"Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto", aseguró González García en diálogo con Radio 10.

El laboratorio Pfizer desmintió hoy haber recibido un pedido de coimas por parte del Gobierno argentino como condición para llegar a un acuerdo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus, y la farmacéutica desacredita así acusaciones de Patricia Bullrich a la vez que ratificó que no existen intermediarios en su relación con las autoridades nacionales.



"Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19", aseguró la compañía, a través de un comunicado.



La desmentida de Pfizer, empresa radicada en Argentina desde 1956 y que actualmente cuenta con 200 empleados, estuvo dirigida a desacreditar los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien aseguró en diálogo con LN+ que el exministro de Salud Ginés González García había pedido "sobornos" al laboratorio.



De esta forma, la empresa rechazó las acusaciones de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y negó además que el Gobierno le hubiera exigido tener como intermediario de las tratativas al empresario Hugo Sigman.

Rossi definió como "carancho" a Bullrich

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó hoy de "carancho de la política" a Patricia Bullrich, luego de que el laboratorio Pfizer desmintiera a la dirigente. El Gobierno nacional "no pudo llegar a un acuerdo para que Pfizer pueda vendernos vacunas, pero como Estado mantenemos una relación madura y transparente", enfatizó el ministro.



"La desmentida del laboratorio sobre esta denuncia falaz descalifica como dirigente política a Bullrich", quien fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, aseveró Rossi por el canal C5N. Tras afirmar que "todo fue absolutamente transparente" en las negociaciones con Pfizer, el ministro dijo que "hubo trabas que no se pudieron superar por condiciones de la licitación argentina".



"Lo que hace Bullrich es no ponerle ningún tipo de límites al accionar de la política y mentir y mentir", sostuvo y destacó: "El laboratorio la desmintió sin necesidad de que fuéramos nosotros los que tuviéramos que desmentir". Asimismo, señaló que "las cosas que hace Bullrich no me sorprenden" y apuntó que "ningún presidente de un partido importante de derecha del mundo hace lo que hace Bullrich" Por lo que pidió "otro tipo de dirigentes y no como este personaje", aseveró.



Rossi sostuvo, además, que "se habla de 'halcones y palomas'" dentro del PRO y dijo no preocuparle esa categorización, pero sostuvo: "Lo peligroso en la política son los caranchos. Bullrich 'caranchea' la política y utiliza cualquier método para obtener el objetivo que busca", evaluó.