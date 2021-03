La Provincia explicó la invitación a Sarlo para la campaña pro-vacuna

Ante las confusas declaraciones de Beatriz Sarlo, quien en los medios afirmó que le habían ofrecido vacunarse “por debajo de la mesa” pero ante la justicia cambió su discurso, el gobierno bonaerense explicó que el ofrecimiento a vacunarse formaba parte de una campaña de concientización que el propio Axel Kicillof comunicó en conferencia de prensa el 26 de enero pasado.

La campaña “antivacunas” comenzó el 22 de diciembre pasado cuando la dirigenta Elisa Carrió denunció al Presidente por “envenenamiento” ante el anuncio del comienzo de la campaña de vacunación con dosis de la Sputnik V. Dos días después llegaron las primeras vacunas y el 29 de diciembre comenzaron a aplicarse dosis en los trabajadores y trabajadoras de la salud. El mismo día, el gobernador Axel Kicillof también se inmunizó, junto a distintos gobernadores, en pos de generar confianza en la vacuna.

“Ante la continua campaña de desinformación que promovía dudas respecto a la eficacia de la vacuna y provocaba un lento proceso de inscripción, ya que la aplicación era voluntaria, desde la Provincia de Buenos Aires comenzaron a diseñar una campaña de concientización para llegar a diferentes grupos poblacionales”, explicaron a El Destape desde Casa de Gobierno.

Para comenzar con dicha campaña esperaron la autorización de la ANMAT respecto de la aplicación de las vacunas a personas mayores de 60 años. Fue así como el 26 de enero, en la conferencia de prensa sobre situación epidemiológica realizada en Villa Gesell, Kicillof anunció que “destinarían 100 vacunas para la campaña de concientización convocando a referentes de cultura, deporte, intelectuales para que se vacunaran públicamente con el objetivo de generar confianza”.

En el minuto 45 del video se puede escuchar al gobernador Kicillof cómo sería la campaña con personas reconocidas

A partir del 22 de enero el gobierno, conversó, por distintos medios, con referentes de distintas áreas para convocarlos a participar de la campaña de difusión masiva. “Uno de los nombres que surgieron en los distintos intercambios fue el de Beatriz Sarlo”, señalaron a El Destape y aclararon que “cumplía con el requisito de pertenecer a uno de los grupos privilegiados establecidos por la campaña de vacunación por ser mayor de 60 años, y por ser una personalidad destacada en el ámbito de la cultura y la academia con una amplia trayectoria y reconocimiento”. Además agregaron que “tiene una orientación política no cercana a la del gobierno de la Provincia”, lo que generaría más confianza aún.

De esta forma, el mismo 22 de enero, Soledad Quereilhac, esposa del Gobernador contactó al Director Editorial de Siglo XXI, Carlos Díaz. Dicha editorial publicó trabajos de Kicillof, Quereilhac y Sarlo. La consulta fue para “hacerle llegar a Sarlo la posibilidad de sumarse a la mencionada campaña de concientización”.

De esta forma, Díaz se contactó con Sarlo vía mail, a las 12:16 del mediodía del 22 de enero. En el correo puede leerse: “Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA)”. “Es todo “por derecha”, nada trucho. Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que ya lo hicieron, que se saquen una foto o que su nombre circule en listas de personalidades que dieron el paso”. “Sabés que a mí no se me juega nada en esto así si decís que sí o que no todo me parecerá muy bien.” “Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes.”

Sin embargo a las 13:39 horas Beatriz Sarlo respondió rechazando la invitación. Más allá de negativa, “desde la Provincia se siguió trabajando en la campaña de concientización pero la demora en la llegada de nuevos lotes de vacunas, ya que los primeros estaban íntegramente dedicados a inmunizar trabajadores de la salud, retrasó la puesta en marcha”, agregaron.

El 2 de febrero la revista científica The Lancet publicó los estudios que avalaban la eficacia de la vacuna Sputnik V y “desmoronaron los argumentos de los antivacunas”. Allí la inscripción al programa provincial, optativo, público y gratuito aumentó considerablemente. “Ante ese nuevo contexto, cuando finalmente llegaron los lotes de vacunas, ya no era necesaria la campaña de concientización y la convocatoria a personalidades quedó descartada”, indicaron.

Sin embargo, y de una manera muy llamativa, el 3 de febrero, es decir, 13 días después de la investigación y su deposición, la intelectual comentó en un programa de televisión: “Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa”. Por dicha declaración fue llamada como testigo en la causa judicial iniciada por los “Vacunatorios VIP” en el Ministerio de Salud de la Nación.