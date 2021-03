La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, alertó sobre el aumento de casos, el flujo de dosis y la situación epidemiológica ante la aparición de las cepas de Reino Unido y Manaos. Y además destacó: “Somos de los pocos países que accedemos en forma sostenida a vacunas”.

En dialogó en Ahí vamos por Radio Nacional, la funcionario explicó: “El análisis es día a día, pero sin lugar a duda Argentina está experimentando un aumento de casos que podríamos denominar segunda ola”, dijo.

Vizzotti recalcó que confirmaron que las áreas donde hay protocolos, no son la fuente de infección; por el contrario, sí lo son “las reuniones sociales donde los cuidados pueden bajar”.

Por otra parte, Vizzotti rescató la importancia de la llegada de las vacunas y el trabajo federal: “En el contexto mundial de falta de producción de vacunas, somos pocos los países que estamos accediendo de forma sostenida a un número considerable de vacunas. Argentina ya recibió casi 6 millones de dosis con una distribución muy importante”. En cuanto a la detección de las variantes de Reino Unido y Manaos remarcó que “Argentina por el momento no tiene predominio de estas cepas”.

También se refirió a la gestión del ex ministro de Salud, Ginés González García: “Cuando uno dice vacunatorio vip, la gente piensa que fue un tema sistematizado y eso no sucedió, fue un día particular. Si se ve la cantidad de dosis recibidas y distribuidas, uno se da cuenta que fue una excepción”.

En ese marco, señaló que su gestión es una continuidad del ex funcionario: “La mayor parte del equipo quedó trabajando en el Ministerio, fue una situación puntual, pero eso no invadió su trayectoria”.

El piloto de Aerolíneas que trae las vacunas

El comandante de Aerolíneas Argentinas, Juan Pablo Mazzieri, contó en Radio Nacional Bahía Blanca cómo son los vuelos a Rusia en busca de las vacunas contra el Covid-19. "Ante la complejidad de la escasez de las vacunas, hay que preparar los vuelos en cuanto se confirma que hay disponibilidad de las dosis… y hacerlo rápido", dijo Mazzieri, quien estuvo en el primer y noveno vuelo a Rusia en busca de la Sputnik V.

"Aerolíneas se ha transformado en una herramienta estratégica por una decisión política. Detrás de cada vuelo hay mucha gente trabajando. La línea de bandera, que muchas veces se denostó, hoy significa tener vacunas. Hoy ver a un avión de Aerolíneas es igual a tener vacunas, a dar una luz de esperanza”, contó hoy.