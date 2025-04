Reactivan el conflicto universitario: paro de gremios docentes la semana que viene

Con paros y otras medidas, se reactiva la lucha universitaria.

Gremios de trabajadores universitarios preparan medidas de fuerza para la semana que viene, cuando se cumplirá un año de la primera Marcha Federal Universitaria contra el ajuste en educación del gobierno de Javier Milei. Mientras Conadu hará un paro de 24 horas, Conadu Histórica hará lo propio pero por 48 horas. Además, la comunidad universitaria prepara un nuevo proyecto de ley de financiamiento.

Según pudo saber El Destape, el martes hubo una reunión del Frente Sindical de Universidades Nacionales, pero los gremios docentes y no docentes no llegaron a un acuerdo de medidas de fuerza en común. Sin embargo, algunos de los sindicatos anunciaron medidas de fuerza por decisión de sus propios congresos.

La semana que viene volverán a juntarse los integrantes del Frente Sindical, en la que se podrían definir medidas comunes, indicaron fuentes gremiales a este portal.

Paro de Conadu y Conadu Histórica

Si bien no se llegó a un acuerdo entre todos los gremios que forman parte de la central de sindicatos universitarios, Conadu y Conadu Histórica resolvieron sus propias medidas de fuerza. La primera anunció una jornada de clases públicas para el martes 22 de abril y un paro para el miércoles 23, con movilización junto a los jubilados. "La inflación nos manda más al fondo. La situación salarial de nuestros compañeros y compañeras se vuelve insostenible, y especialmente a las universidades pequeñas y medianas del país les espera un panorama todavía más oscuro para el segundo semestre. No hay plata para llegar a fin de año con cierta normalidad en el desarrollo de las tareas académicas y de investigación. Tenemos que poder sostener la lucha con fuerza pero también con creatividad y con la capacidad de sumar actores”, declaró Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

Conadu Histórica, por otra parte, anunció un paro nacional por 48 horas para el martes y miércoles, diferenciándose de la otra federación. "Conadu Histórica llama a un paro de 48 horas para los días 22 y 23 de abril, coincidiendo con el aniversario de la gran Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública realizada en 2024", comenzó el comunicado. "La medida de fuerza se da en el marco del plan de acción gremial en reclamo de la inmediata apertura de la paritaria salarial, clausurada por el gobierno nacional desde el 7 de octubre de 2024. En marzo, nuestros sueldos recibieron un 0% de aumento", continuó.

Hace un año, la comunidad universitaria copó las plazas de todo el país.

"El salario de la docencia de las Universidades Nacionales sigue en picada. Mientras la inflación acumulada llega a 197% (desde que asumió Milei), la actualización salarial fue del 68% al 86% (según el cargo)", agregó Conadu Histórica, que concluyó: "¡Sin salarios dignos, no hay universidad pública!".

Proyecto en carpeta: una nueva iniciativa de financiamiento

Jorge Anró, secretario Adjunto del gremio no docente Fatun, contó a El Destape que ese sindicato no baraja medidas de fuerza para la semana que viene, pero sí está trabajando, junto a los otros gremios docentes y no docentes y representantes de rectores y estudiantes, en un nuevo proyecto dey de financiamiento universitario. El año pasado, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento aprobada por el Congreso, con complicidad de más de 80 diputados oficialistas y "dialoguistas".

La semana pasada, hubo una reunión de la que participaron integrantes de todos los actores de la comunidad universitaria y la semana próxima habrá otra, en la que se espera que se redacte la iniciativa. Una vez escrito el texto, se presentará a diputados y senadores para iniciar el camino parlamentario. "Es el tercer año que nuestro país no tiene ley de presupuesto", alertó Anró, quien advirtió que ese nuevo proyecto será el "norte" de los sindicatos universitarios "a partir de ahora".

En la antesala del primer paro universitario de la era Milei, los gremios reactivan la lucha de las instituciones de educación superior, permanentemente amenazadas por las políticas del Gobierno nacional, que con fake news se encarga de atacarlas para justificar el ajuste. Sin embargo, no parece haber aún una coordinación entre todos los sectores que componen las universidades: tal vez el nuevo proyecto de ley de financiamiento logre volver a unir a rectores, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común.