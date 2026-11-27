La Libertad Avanza (LLA) no pudo evitar en Diputados que la oposición le modificara un artículo del presupuesto 2027, que aumenta las partidas presupuestarias para las universidades. A la espera de la oficialización del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo evalúa qué hacer con este cambio, que atenta contra la motosierra de Javier Milei, en el Senado.

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El presupuesto 2027 tuvo media sanción de Diputados anoche, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, se le cayó la redacción original del capitulo II del, que contenía el artículo 11, en el que se establecía el financiamiento universitario por 7.35 billones de pesos

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La oposición dura respaldó otra versión del artículo 11, redactado por la diputada de Provincias Unidas Mariela Coletta, que incluyó un financiamiento para las casas de altos estudios de 11 billones de pesos, cifra exigida al gobierno de Milei por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La votación fue saldada con 138 votos positivos y 109 negativos y cuatro abstenciones. El rechazo estuvo liderado por LLA, el PRO (salvo el larretista Álvaro González), la Unión Cívica Radical (excepto Diógenes González), Por Santa Cruz y Cambia Tucumán.

El período extraordinarios de sesiones del Congreso, que la Casa Rosada pedirá para el mes de diciembre, tendrá como uno de sus principales temas al presupuesto 2027, según afirman los punteos de temas que circulan en las inmediaciones del bloque de senadores de LLA.

La pregunta es si el oficialismo del Senado tomará acciones respecto al presupuesto 2027. Fuentes del bloque de LLA, consultadas por El Destape, desconocieron la posibilidad, de la que solo tuvieron conocimiento "sólo versiones de los medios".

Más cerca del jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmaron que pondrán bajo la lupa el artículo redactado por la oposición que incrementa el financiamiento a las casas de altos estudios, sin confirmar qué decisión tomarán.

"La prioridad es darle sanción al presupuesto y luego trabajar sobre ese artículo. Pero la semana que viene van a trabajar sobre este tema. No creo que haya una definición tomada", comentaron a este medio.

El presupuesto 2027 hará su ingreso al Senado, a través de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Agustín Monteverde (LLA). Además de este, el oficialismo cuenta con otras cuatro sillas, aunque una de estas es de la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, cuyos gestos de independencia inquietan a los hermanos Milei.

En el lote de los aliados, los radicales tienen tres representantes, uno el PRO y dos de bloques provinciales: Beatriz Ávila (Independencia) y Carlos "Camau" Espínola. De la bancada de este, también tiene firma Alejandra Vigo, aunque con menos entendimiento con la Casa Rosada.

Las otras firmas son de distintas bancadas del peronismo: Fernando Salino (Justicia Social Federal), Guillermo Andrada (Convicción Federal) y cuatro lugares destinados al bloque Justicialista, que no tienen definido sus representantes, en rechazo a la distribución de lugares en base a la cantidad de integrantes.