Es profesor universitario y donó su aguinaldo para visibilizar la crisis: "La Universidad agoniza"

El 24 de diciembre a la noche, en plena navidad, el docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto Gustavo Martin decidió sortear en Instagram la mitad de su aguinaldo como forma de protesta digital frente a los bajos salarios en las universidades públicas. Como respuesta, decenas de usuriarios apoyaron el reclamo y otros participaron del sorteo.

"Voy a sortear la mitad de mi aguinaldo de docente universitario COMO FORMA DE PROTESTA. No porque me sobre (por eso sorteo la mitad). Justamente porque no alcanza.

Lo hago por tres razones: Para visibilizar lo poco que cobramos quienes sostenemos la universidad pública. Porque incluso cuando se tiene poco, repartir también es una decisión política. Porque si marchar molesta a algunos, veamos si esto también", escribió Martín.

Martín da cinco materias en dos carreras y es doctor universitario, pero no llega a los $ 500 mil mensuales. En diciembre cobró de aguinaldo 262 mil pesos y sorteó la mitad: 131.000 pesos.

"La universidad pública argentina agoniza a la vista de todos. El Senado aprobó el Presupuesto 2026, consolidando un ajuste estructural que elimina, mediante Artículo 30, los pisos mínimos de financiamiento para la educación, la ciencia y la tecnología, y deja a la educación superior sin marcos legales que garanticen un financiamiento mínimo y previsible. Esto pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo, la continuidad de la investigación estratégica y la supervivencia misma del sistema universitario nacional", advierte a El Destape Gustavo Martín.

El ajuste de Milei se traduce en salarios que perdieron más del 40 % de su poder adquisitivo en los últimos dos años, según CONADU. Más del 50 % de las universidades se compone de cargos de ayudante simple. Un ayudante de primera semiexclusivo (20 horas semanales), con hasta cinco años de antigüedad, cobra en promedio alrededor de 400.000 pesos netos.

"La figura del profesor universitario que antes era sinónimo de prestigio y motor de movilidad social— hoy parece un castigo. Los docentes trabajan muchas más horas que las que figuran en sus contratos, trasladan correcciones, planificación y clases a sus hogares y son empujados a la periferia del mercado laboral, mientras el sistema público se ve obligado a sostener materias enteras con ayudantes de primera que, por definición, deberían seguir siendo aprendices y no cargar con la responsabilidad pedagógica plena", agregó.

Además de docente universitario, Martín fue Becario del Conicet donde investigó temas vinculados al género, los femicios y la sociedad.

"El desprestigio de la educación superior es, en gran medida, el resultado de un modelo de gobierno que ha decidido degradar salarios, vaciar garantías presupuestarias y concebir a la universidad pública como un gasto prescindible y no como una inversión estratégica para el futuro del país. La destrucción del sistema educativo no es colateral: es política de Estado. El Presidente debería saber, como docente, que la universidad privada no es la solución, pues en muchos casos se paga peor.