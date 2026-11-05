La UBA realizó la Marcha de las Velas para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

La comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este miércoles la Marcha de las Velas, una movilización que partió desde Plaza Houssay y llegó hasta el Palacio de Tribunales para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria reunió a docentes, nodocentes y estudiantes, junto con autoridades universitarias y representantes gremiales, en reclamo por la aplicación de la norma.

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La movilización fue encabezada por las representaciones gremiales de ADUBA, APUBA y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Los distintos sectores de la comunidad universitaria se concentraron en Plaza Houssay y marcharon hasta el Palacio de Justicia. El reclamo central fue la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que, según denunciaron los organizadores, el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año, pese a las instancias legislativas y judiciales que respaldaron su cumplimiento.

De la convocatoria también participaron autoridades de la UBA y representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que acompañaron el pedido por la aplicación de la normativa.

Hubo una clase pública de Derecho Constitucional frente al Palacio de Justicia

Una vez que la columna llegó a Tribunales, se realizó una clase pública de Derecho Constitucional. La actividad estuvo a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. El encuentro tuvo lugar frente al Palacio de Justicia y formó parte de las actividades de la jornada, que buscó visibilizar el reclamo de la comunidad universitaria por el financiamiento de las universidades públicas.

Después de la clase pública, Pablo Luis Manilli cuestionó la decisión del Gobierno de incumplir los fallos judiciales a favor de las universidades. "Es un problema no cumplir las leyes, pero es otro problema más grave no cumplir las sentencias", expresó y agregó: "Las leyes se cumplen y las sentencias se acatan".

Como cierre de la movilización, los participantes cantaron el Himno Nacional Argentino y dejaron sus velas encendidas frente al edificio de Tribunales.

La protesta llegó semanas después de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tuvo como epicentro la Plaza de los Dos Congresos el pasado 15 de octubre, también contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. En esa ocasión, mientras los dirigentes de las federaciones de gremios y de estudiantes hablaban en el escenario, el acto central debió finalizar de imprevisto ante la brutal represión realizada por las fuerzas de seguridad del gobierno de Javier Milei.