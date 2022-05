Wado de Pedro repudió el pedido de Milei para armar a la población

Luego de la masacre sucedida en la ciudad de texas, en Estados Unidos, el referente libertario se pronunció a favor de la libre portación de armas. En un hilo de Twitter, el ministro del Interior salió a responderle duramente.

Luego de que un joven de 18 años matara a más de 20 personas en el estado de Texas donde se permite la tenencia y portación de armas casi sin restricciones, el diputado de la Liberad Avanza Javier Milei afirmó que está a favor de la libre portación de armas en la Argentina. A raíz de estas declaraciones, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, salió al cruce del legislador y repudió sus dichos.

"Nos conmovió la matanza en una escuela de Texas, EE.UU. Este año hubo 27 tiroteos en escuelas, 119 desde 2018, según datos de la Organización Education Week. Cuando esto pasa, toda una nación discute qué hacer pero intereses muy poderosos traban una solución", comenzó el funcionario en su publicación en al red social Twitter. En ese sentido, se dirigió implícitamente a Milei: "Esta misma semana algunos plantearon que en Argentina debía desregularse el acceso y uso de armas. Rechazo esta irresponsabilidad. Como diputado impulsé la creación de la ANMAC para consolidar la política de control de armas en Argentina, algo por lo que fue premiada por la ONU".

Por último, de Pedro finalizó: "En las escuelas están las personas que más amamos y de las que somos responsables. La sociedad, pero fundamentalmente la escuela, debe ser siempre un espacio libre de violencia y de discriminación. De paz. De convivencia. De futuro".

Las armas son la principal causa de muerte en niños en Estados Unidos

Las armas de fuego superaron por primera vez en 2020 a los accidentes de automóvil como principal causa de muerte entre los menores de edad en Estados Unidos, según un informe de la red estatal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En 2020 murieron en Estados Unidos 4.368 menores de edad por disparos, una tasa equivalente a 5,4 por cada 100.000 habitantes.

En ese período, 4.036 menores fallecieron por accidentes viales, que hasta entonces eran la principal causa de muerte de niños y adolescentes, según la agencia de noticias AFP. La brecha entre ambas causas fue cerrándose, hasta invertirse, desde que en las últimas décadas se mejoraron las medidas de seguridad en el tránsito mientras fueron incrementándose las muertes por el uso de armas de fuego.

Esa tendencia es consistente con evidencias de que la violencia con armas aumentó durante la pandemia de coronavirus por causas aún no totalmente claras, según una carta publicada la semana pasada en la revista New England Journal of Medicine. Los autores de ese artículo sostuvieron que “no puede suponerse que se revertirá a los niveles prepandemia”.

De las muertes de menores por armas en 2020, dos tercios fueron homicidios, mientras 30% fueron suicidios, 3% accidentes y 2% no fueron esclarecidas, según los CDC. De acuerdo con ese informe oficial, las muertes por armas de niños y adolescentes negros fueron cuatro veces mayores que las de menores blancos y el segundo grupo más afectado fue el de indoamericanos.