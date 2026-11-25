El Gobierno de la provincia de Tucumán comenzará durante la primera quincena de diciembre la obra del acceso sur de en la zona de El Empalme. El proyecto estatal incluye tres kilómetros de doble calzada, un puente de más de 120 metros sobre el río Salí y un paso elevado en el cruce de las rutas 306 y 9, con una inversión superior a los $40.000 millones.

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El gobernador provincial, Osvaldo Jaldo, anunció el inicio de los trabajos y destacó que, mediante gestiones y diálogo institucional con el Gobierno nacional, la Provincia logró destrabar el proyecto, que permanecía paralizado desde diciembre de 2023 por dificultades de financiamiento.

La intervención comprende los primeros tres kilómetros de la futura doble vía que conectará Tucumán con Termas de Río Hondo. Entre las obras previstas se encuentran la duplicación de calzada, la construcción de un puente de más de 120 metros sobre el río Salí y un paso elevado en la intersección de las rutas provincial 306 y nacional 9.

Tres kilómetros de doble calzada y un nuevo puente

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó que en ese cruce también se construirán dos rotondas sobre la ruta provincial para ordenar la circulación y distribuir el tránsito: "Es una obra sumamente importante para la provincia, porque viene a resolver un problema estructural de circulación. Por ese cruce transitan más de 25.000 vehículos por día".

El funcionario recordó que el contrato original se firmó en marzo de 2022 y que los trabajos alcanzaron un avance del 15%, antes de quedar neutralizados en diciembre de 2023. La reactivación permitirá retomar un proyecto que había quedado interrumpido durante casi tres años.

La Provincia asumirá obras complementarias

Uno de los puntos que permitió avanzar con la reactivación fue el compromiso provincial de financiar el traslado de los servicios de energía eléctrica que atraviesan la zona. Esa intervención demandará una inversión superior a los $1.000 millones y permitirá liberar los sectores necesarios para continuar con la construcción.

"Lejos de esperar que se resuelva el conflicto por los fondos, la Provincia decidió hacerse cargo del traslado de los servicios. Con ese compromiso y la inversión provincial, la Nación, la Provincia y la empresa Conorvial lograron destrabar la obra", explicó Nazur.

Jaldo, por su parte, destacó la importancia de sostener las gestiones con Nación para recuperar proyectos de infraestructura que habían quedado detenidos. Entre ellos mencionó el acueducto de Vipos, la obra energética El Bracho-Villa Quinteros, los trabajos sobre la ruta 307 y las intervenciones en el aeropuerto provincial.

El mandatario afirmó que continuará con esa estrategia de diálogo institucional para avanzar con obras consideradas prioritarias para Tucumán.

De acuerdo con el cronograma anunciado, durante la primera quincena de diciembre comenzarán a observarse los primeros movimientos de equipos y trabajos en El Empalme. La inversión total prevista para este tramo del acceso sur superará los $40.000 millones.