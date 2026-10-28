Con la fuga de Flávio Bolsonaro, el Gobierno considera que ganó la agenda en las últimas horas y pudo dar vuelta la pálida por la derrota en Brasil. Por otro lado, mostró plena sintonía con el trumpismo y volvió a estar al frente Santiago Caputo, tras varios meses de bajo perfil e internismo con derrotas. La Casa Rosada salió a respaldar la participación del asesor presidencial en la salida del país del candidato perdedor ante Lula da Silva.

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Hasta la tribu más opositora al caputismo apoyó lo sucedido con Bolsonaro y la colaboración de Caputo. "Sí, en esto lo bancamos a muerte", afirmaron ante El Destape desde el karimenemismo.

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¿Cómo fue el operativo de la SIDE y Santiago Caputo para la salida de Flávio Bolsonaro?

Caputo armó, en tándem con el trumpismo, desde la mañana del martes un operativo en redes sociales y en territorio para la salida de Bolsonaro del país desde Iguazú, hecho que finalmente se consumó anoche.

En redes generó confusión con trolls activos y, a través de sus laderos, Gordo Dan, Agustín Romo y Felipe Núñez, construyó el relato de "Lula Dictador" para victimizar y justificar la fuga de Flávio Bolsonaro, ya establecido en Estados Unidos, donde vive también su hermano fugado Eduardo Bolsonaro.

Cortocircuitos y bronca interna: el operativo que dejó afuera a Seguridad

En territorio le fue más difícil. La filtración y publicación temprana del lugar donde se iba a fugar Bolsonaro en Iguazú generó controversias internas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de quien depende Migraciones, tuvo cortocircuitos con la intromisión de la SIDE. "Hay mucha calentura en Gendarmería y en la Federal. Están re calientes con La Casa porque actuaron sin avisar", afirmó una fuente a El Destape sobre las internas por la fuga de Bolsonaro.

La Casa es como se denomina en la jerga a la SIDE, cuyo liderazgo político hoy lo tiene Santiago Caputo, el nexo entre Milei y Estados Unidos para la salida de Bolsonaro.

"Una demostración sobresaliente de capacidad operativa, precisión y discreción de la Side, que les hizo tragar el sapo (una vez más) a más de un periodista", tuiteó la cuenta de X Carrie Larrsen, cuyo autor sería Caputo.

¿Qué argumentos legales dio el Gobierno para justificar el paso de Bolsonaro por la Argentina?

Milei estuvo todo el domingo en comunicación con Eduardo Bolsonaro, el hermano de Flávio que vive en Estados Unidos. El Presidente participó activamente de la fuga. En el Gobierno afirmaron que estuvo todo en regla.

"Una prohibición de salir de Brasil obliga a controlar su salida, no equivale a una orden de detención. Para una alerta roja de Interpol hace falta esa orden y cumplir otros requisitos. Prohibición de salida: el artículo 320 del Código Procesal Penal brasileño exige comunicarla a las autoridades fronterizas y entregar el pasaporte. No equivale a una orden de detención. Alerta roja: requiere una orden de detención o resolución judicial equivalente y cumplir los requisitos de Interpol. Puede emitirse antes de una condena; una investigación sola no alcanza", se justificaron en el Gobierno a través de esta misma cuenta de Twitter llamada @CarrieLarrsen09.

Otra de las cuentas del caputismo justificó la salida del país a través de Argentina del candidato derrotado: "Mientras toda la región, muy precozmente, felicitaba la “victoria” del Dictador del Brasil, Lula da Silva, por diplomacia y coso, empoderandolo más a perseguir política y judicialmente al Líder de la oposición, este Gobierno trabajó en silencio para darle un salvaconducto a Flávio Bolsonaro y su familia de terminar en un gulag brasileño. Esto es un simple recuerdo de por qué el Presidente Javier Milei es quien está liderando este cambio cultural en este hemisferio y de por qué la Argentina es el Faro Moral de Occidente. El miedo no frena la muerte, sino la vida. TMAP", escribió Tyler, llamado @projectmayhemcp en X.

Fue clave en la fuga la utilización de diversas cuentas trolls del Gobierno argentino y actuaron en tándem con otras cuentas trumpistas, que falsamente desde México y EEUU informaban sobre la llegada de Bolsonaro ayer por la tarde a Estados Unidos, cuando Bolsonaro todavía viajaba de San Pablo a Foz de Iguazú de manera terrestre.