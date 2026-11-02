La alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche —conformada por el partido PUL y Juntos Somos Río Negro (JSRN)— logró una contundente victoria en las elecciones municipales para convencionales, según confirmaron los primeros datos oficiales con el 88% de las mesas cargadas. La lista encabezada por Yanina Sánchez y respaldada por el gobernador Alberto Weretilneck se posicionó en el primer lugar con el 33,61% de los votos.

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El intendente Walter Cortés proclamó el triunfo pasadas las 20 desde el sindicato AMEC, acompañado por la candidata y referentes políticos. "Hemos ganado con mucho margen", expresó el jefe comunal, quien destacó que la ciudadanía valoró los hechos concretos de gestión por sobre las promesas.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck se acercó al búnker pasadas las 20:45 para celebrar junto a Cortés. Tras los comicios, el mandatario ratificó el resultado a través de sus redes sociales bajo la consigna "Ganó el rumbo, ganaron las fuerzas provinciales", donde destacó que la elección reflejó que "las necesidades de Bariloche y de sus vecinos están por encima de las discusiones nacionales". Asimismo, remarcó que para JSRN el objetivo es "defender lo nuestro y dar respuestas desde nuestra realidad", y agradeció el respaldo ciudadano a un camino de trabajo conjunto orientado a las obras y soluciones concretas.

Figuras de la oposición y de espacios competidores —como la legisladora Marcela González Abdala, el senador Enzo Fullone, el diputado nacional Sergio Capozzi y el diputado provincial Juan Martin— admitieron el triunfo oficialista poco después de conocerse las primeras tendencias.

Resultado de las elecciones en Bariloche

Con el escrutinio provisorio en marcha (88% de las mesas escrutadas) en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, el podio y el ingreso de fuerzas a la Convención se configuraron de la siguiente manera:

Primer puesto: Estamos Haciendo Bariloche (PUL + JSRN) liderada por Yanina Sánchez , con el 33,61% (17.215 votos).

Segundo puesto: Fuerza Bariloche (peronismo), encabezada por Andrea Galaverna , con el 16,06% . (8.228 votos) .

Tercer puesto: La Libertad Avanza , liderada por Martín Govetto , con el 12,57% (6.437 votos)

Cuarto y quinto puesto (sorpresa electoral): El partido vecinalista Seamos Futuro —referenciado en la juventud y liderado por Lihue Bariggi— se ubicó cuarto con el 7,31% (3.745 votos), seguido por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (PTS-MST) de Alhue Gavuzzo con el 6,11% (3.127 votos), asegurando ambos espacios la representación en la Convención.

¿Cuántas bancas le corresponden a cada espacio?

El oficialismo contará con 8 bancas, el peronismo se queda con 3 y La Libertad Avanza con 2, mientras que Seamos Futuro y el Frente de Izquierda se quedan con un escaño cada uno.