Dura respuesta del ministro Giuliano a Dietrich: "Quisieron matar al tren y les duele que esté vivo"

El ministro de Transporte cruzó al dirigente macrista luego de sus críticas contra el tren que une a Buenos Aires y Mendoza. "Priorizaron CABA por encima del resto del país", disparó.

El ministro Transporte de la Nación, Diego Giuliano, respondió con testimonios de vecinos, vecinas y empresas a las críticas de Guillermo Dietrich por la vuelta del tren a Mendoza. El pasado jueves, a través de sus redes sociales, el hombre del PRO criticó el trayecto que recorre el tren: "¿Qué priorizamos? ¿Cuánto nos cuesta a todos los argentinos el tren a Mendoza que tarde 28 horas?".

En un hilo de Twitter, el exministro de Transporte durante los cuatro años de macrismo puso en duda si beneficia a argentinos y argentinas y se preguntó desde dónde sale la plata y qué se deja de hacer para operar el servicio. Y en esa línea discutió la inversión, las políticas públicas del gobierno nacional, la infraestructura y las decisiones, acusando a la gestión de "gobernar mal".

"La crítica de Guillermo Dietrich a la recuperación del servicio ferroviario que une a Buenos Aires con Mendoza no sorprende. En los 4 años de gestión macrista derrumbaron la inversión y priorizaron a CABA sobre el resto del país. Quisieron matar al tren y les duele que esté vivo", acusó el ministro Giuliano, citando el tweet original y compartiendo un video de los vecinos que se ven beneficiados con el servicio. Si bien sostuvo que el tiempo de viaje "no es el ideal todavía", resaltó que "no se puede optimizar un tren que no existe".

Asimismo remarcó que la conexión, que une 1.000 kilómetros, "acerca pueblos, familias, trabajadores y estudiantes" a lo largo de diferentes provincias. "Lamentablemente, de los USD 45 mil millones de deuda que tomaron durante el gobierno de Macri, no destinaron ni uno solo para el desarrollo ferroviario de la Argentina como se hace en todo el mundo, y como se debería hacer acá, en el octavo país más extenso del planeta", lanzó el ministro.

También resaltó que lo que le molesta a Dietrich "no es un hecho aislado" y enumeró lo gestionado desde el retorno del Frente de Todos (FdT) al poder, en 2019. "Se recuperaron 2500 km de vías: fueron reactivados 15 ramales ferroviarios de pasajeros y 3 ramales de carga, reconectando 67 localidades a lo largo y ancho del país. Estos trabajos se realizaron en las provincias de Salta, Neuquén, Córdoba, San Luis, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero", señaló.

Además sostuvo que todos los años hay récords de cargas en Trenes Argentinos Cargas, se generan nodos logísticos para integrar la carga entre el tren, el barco, el camión y el avión y sumó que el Gobierno tiene "una mirada estratégica que ellos no tuvieron, por incapacidad o porque no les importó".

"Gestionar el transporte es hacer crecer a todos los modos, para que todos den su máximo potencial", resaltó Giuliano, marcando que solo tienen una visión que "priorice a las low cost". En contraparte, la actual gestión busca una "multimodalidad" que llegue a todos los sectores sociales. Y concluyó: "Crecieron todos los modos y nuestros trenes llegan cada vez más lejos porque lo destinado a trenes no es un gasto, es inversión social".