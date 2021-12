Carreras comparó el espionaje de Macri con "una célula terrorista"

La abogada de familiares de tripulantes del ARA San Juan habló con El Destape Radio y cargó contra Mauricio Macri tras el procesamiento de los exjefes de inteligencia del expresidente.

La abogada de la querella mayoritaria de familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, Valeria Carreras se refirió al procesamiento de los exjefes de Contrainteligencia de la AFI en la causa por espionaje ilegal a los familiares y precisó que el fallo “es el último peldaño previo al procesamiento de Mauricio Macri”.

“Se derriba la teoría de las defensas de Macri, Arribas y Majdalani. Es bueno señalar que el argumento de la avanzada de seguridad para los lugares que el entonces Presidente visitaba no eran de modo alguno los informes de la AFI", expresó Valeria Carreras en diálogo con el ciclo Navarro 2023 por El Destape Radio.

"Durante más de seis meses, la AFI hizo una tarea de cuerpo a cuerpo sobre las mujeres con fotos, capturas de pantalla según su ideología, con infiltrados que dateaban hasta lo que iban a decir", observó. "Es espeluznante, es una tarea de inteligencia como si realmente fueran una célula terrorista", lanzó.

"Puedo compararlo, también, con la más nefasta hoja de nuestra historia: la dictadura", sentenció Carreras. "Tenemos un reporte que se dio el 15 de enero dentro de una iglesia, en una misa, donde el infiltrado distinguía familiares y curiosos que venían de afuera", detalló.

“(Martín) Coste dice qué él no pudo denunciar las irregularidades porque en la dirección estaba la exesposa de Arribas y en la otra, Di Stéfano. Todos hombres del riñón de Macri. Después el juez indica los antecedentes de cada uno, Coste tiene vasta experiencia en inteligencia”, precisó la letrada sobre la resolución de Martín Bava al procesar a los exjefes de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. “La teoría de la avanzada militar se cayó por los testimonios de Coste y Dalmau”, insistió.

"Los informes los hacía la AFI a pedido de la secretaría de Presidencia. Todas las huellas digitales apuntan a que dejó las marcas Macri", señaló. "En el libro de Mauricio Macri, Primer Tiempo, en el capítulo de AFI Macri cuenta cómo eligió a Arribas porque era el más vivo de todos y que rápidamente hizo vínculos con el Mossad y una red de inteligencia impresionante", observó ya que presentó el escrito como prueba en la causa de encubrimiento.

"En inteligencia no hay pruebas y no hay papeles. Uno de los argumentos de su defensa es 'dónde está la orden firmada por Macri de que hagan inteligencia'. Evidentemente no estaba", agregó. "El director de la AFI tiene rango ministerial porque depende directamente del Poder Ejecutivo", insistió.